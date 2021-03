23 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







PANDEMIA

La situazione è precipitata nel giro di poche settimane, in concomitanza con l'arrivo della terza ondata che ha travolto il territorio pontino proprio quando l'ospedale aveva restituito posti letto ai reparti non covid. Ora si ricomincia da capo. Già nei giorni scorsi era stata annunciato il ritorno verso lo scenario quattro secondo le direttive della Regione Lazio, con 174 posti letto che, una volta a regime, saranno dedicati al covid tra intensivi, sub intensivi e acuti.

«Siamo lavorando alla riconversione dei reparti spiega la direzione sanitaria dell'ospedale e al contempo gestiamo la situazione degli afflussi con i posti letto attualmente disponibili tra il Goretti, le strutture periferiche e i trasferimenti in altri ospedali della rete del Lazio». La condizione più critica è ovviamente quella del pronto soccorso che, pur preparato a una nuova emergenza, si è ritrovato in pochi giorni a governare accessi praticamente triplicati. Se nei primi giorni del mese di marzo i pazienti covid erano circa 10 al giorno, oggi la struttura è di nuovo in sofferenza. Un dato su tutti: nella tarda mattinata di ieri in pronto soccorso c'erano 90 persone, di cui oltre un terzo (circa 35) pazienti covid. Dalla mattinata si è registrato l'arrivo di 12 ambulanze con altrettanti pazienti contagiati, alcune delle quali ancora da smaltire nelle ore pomeridiane della giornata. «Il tendone esterno dell'ospedale è attualmente occupato dalle operazioni di vaccinazione spiega ancora la direzione sanitaria ma teniamo pronte altre aree di emergenza. E' stata di nuovo allestita anche la cappella dell'ospedale, già pronta all'uso. L'aumento di pazienti in ospedale riflette del resto la crescita dei casi covid in tutta la provincia. I pazienti arrivano da ogni parte del territorio. Nella situazione generale pesano poi anche i pazienti non covid che necessitano di ricovero».

Quanto ai numeri, i contagi di ieri sono stati 130 ma fronte di poco più di 700 test totali. Non si tratta dunque, è evidente, di una flessione reale. Nella distribuzione complessiva su 19 comuni pesa il dato della città di Latina, che conta 33 nuovi positivi. Altri 14 sono poi ad Aprilia, 13 a Cisterna e a Priverno, ancora 11 nel comune di Cori (dove si allarga anche il contagio partito dalla scuola di Giulianello), otto a Fondi, sette a Forma, sei a Sabaudia e Pontinia (quest'ultimo un altro comune sorvegliato speciale per la circolazione della variante inglese), quattro a Sezze, tre a Minturno e Terracina, due a Sperlonga e Maenza, uno infine rispettivamente a Itri, Norma, Prossedi, San Felice Circeo e Sermoneta. Il totale di marzo è ora di 3.093 casi e 40 decessi, l'ultimo, un paziente di 80 anni, accertato ieri a Pontinia. Sono in vece 451 le morti legate al covid dall'inizio della pandemia. Solo 21 i pazienti guariti riportati ieri sul bollettino della Asl. Nel Lazio 1.407 positivi nelle 24 ore ma anche in questo caso conteggiati su circa 15mila test in meno. Sono 19 le vittime, 576 i guariti, con un balzo in avanti di ricoveri e terapie intensive occupate.

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA