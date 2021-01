LA SITUAZIONE

Non c'è pace per la provincia pontina, che continua a contare centinaia di contagi e nuove impennate della curva. Dai 125 casi del 4 gennaio si è passati ai 354 di ieri e due giorni fa i nuovi positivi erano stati 374. Ancora numeri elevatissimi che con ogni probabilità continueranno anche nei prossimi giorni e che restituiscono purtroppo un quadro di allarme. Ai 354 cittadini pontini che si sono ritrovati positivi al covid se ne aggiungono poi altri 14 residenti fuori provincia, per un totale di casi che in realtà ammonta 368. Come precisa la Asl, tra questi ci sono però 170 recuperi di notifiche pregresse e 130 risultati dei test effettuati da laboratori accreditati, ma restando ai dati, nei primi cinque giorni del 2021 sono 1.058 i nuovi contagi registrati. Sono poi quattro le vittime nelle ultime 24 ore: un uomo di 75 anni residente nel capoluogo, uno di 89 anni di Aprilia, un 91enne di Castelforte e una donna di 68 anni di Cisterna. L'elenco dei pazienti della provincia deceduti dall'inizio della pandemia arriva a 264 e sale a 281 contando anche le vittime residenti fuori. La distribuzione dei nuovi casi evidenzia che i positivi sono sempre più numerosi ormai in tutti i comuni.

Sono stati 27 quelli toccati dall'ondata di ieri, con picchi importanti in città come Terracina, che ne conta 54, Latina con 44, 23 Aprilia e Sezze, 22 Sonnino, 21 Formia, 20 Maenza e ancora 18 a Fondi, 17 a Castelforte (interamente legati al cluster nella Rsa), 16 Pontinia e Priverno, 11 a Cisterna, Gaeta e San Felice Circeo, 10 a Cori e Roccagorga.

Ci sono poi sei casi a Minturno, cinque nei comuni di Lenola e Sabaudia, tre a Monte San Biagio, due a Norma e uno infine a Bassiano, Itri, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Sermoneta e Spigno Saturnia. Quasi nessuno è risparmiato.

LE FAMIGLIE

Ed è ormai chiaro che il virus dilaga negli ambienti familiari che hanno fatto da detonatore dei contagi durante le feste. In ogni territorio infatti la gran parte dei link epimiologici conduce alle famiglie, solo qualche caso isolato al lavoro, qualcuno alla scuola e alle strutture sanitarie. In attesa di comprendere quali saranno le nuove misure restrittive imposte dal Governo per i prossimi giorni la guardia resta alta su tutto il territorio, dove gli attuali positivi sono a quota 5.245 mentre oltre 7mila persone si trovano in sorveglianza e quasi 500 ne sono uscite.

IL LAZIO

I numeri crescono di conseguenza anche nel Lazio: sono 1719 su oltre 13mila tamponi e sono ben 72 i decessi in 24 ore. Il rapporto tra positivi e tamponi si attesta al 13%, ma scende al 4,6% se si considerano anche i test rapidi antigenici effettuati in tutta la regione. Un ultimo sguardo infine alle vaccinazioni contro il covid.

Il Lazio procede a ritmo spedito e raggiunge 37.149 persone vaccinate dal 26 dicembre, giorno in cui è stata ufficialmente avviata la campagna, ad oggi. Il dato della provincia aggiornato alle 18 segnala complessivamente 1488 dosi somministrate, 312 nella sola giornata di ieri, per la verità uno dei dati più bassi delle Asl regionali, fatta eccezione per Rieti che non arriva a 900 dosi.

Intanto, dopo i presidi ospedalieri di Formia e Fondi le vaccinazioni sono da ieri operative anche al Fiorini di Terracina, mentre dal 7 gennaio si partirà anche nelle Residenze sanitarie assistenziali vaccinando operatori e degenti.

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

