LA SITUAZIONE

La curva del Covid che si era mantenuta sostanzialmente stabile negli ultimi giorni è tornata a salire in provincia di Latina, con un nuovo picco di 77 casi nelle scorse 24 ore emersi da 531 tamponi processati.

Sono 16 i comuni pontini coinvolti per un totale di 211 positivi accertati nei primi sei giorni del mese di agosto. Nel bollettino dell'azienda sanitaria spiccano in particolare i contagi del capoluogo pontino, saliti ancora di 14. Segue la città di Terracina con 12, mentre nove positivi sono stati registrati a Formia, otto ad Aprilia, sette nei comuni di Fondi, Sabaudia e Sezze. Gaeta ne conta invece tre, due sono nei territori di Cisterna e Monte San Biagio, uno infine a Cori, Minturno, Norma, Ponza, San Felice Circeo e Sperlonga. Nessun nuovo decesso, le vittime restano dunque tre dall'inizio del mese, mentre sono ancora due i ricoveri in ospedale e cinque le guarigioni notificate dalla Asl. La campagna vaccinale prosegue invece con numeri più bassi rispetto alle scorse settimane: nell'arco dell'ultima giornata le somministrazioni sono state 3.145.

LA GAFFE

È saltato però ieri sera l'ultimo appuntamento della vaccinazione itinerante in piazza del Popolo a Latina con il vaccino Moderna, a causa di «concomitanti eventi culturali organizzati dal Comune di Latina». Nel Lazio sono state invece 762 le nuove positività, comprese alcune relativi a precedenti recuperi, due invece i decessi, ma il valore Rt risulta in calo mentre l'incidenza dei casi rimane costante. I ricoveri in area medica sono saliti ora a poco meno di 400, 397 in particolare, cinque in più in un giorno, mentre le terapie intensive occupate da pazienti Covid sono 54. «L'indice Rt spiega l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato passa da 2.01 della scorsa settimana a 1,24, l'incidenza resta di 72 contagi ogni 100mila abitanti. I casi riguardano in prevalenza la fascia di popolazione giovani tra i 20 e i 30 anni. Ma continua nel Lazio la frenata della variante Delta».

