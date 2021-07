Giovedì 8 Luglio 2021, 05:02

IL LUTTO

Tutti lo ricordano con un sorriso, lo stesso che lui ha sempre regalato a tutti, con la sua allegria e vitalità. Una brutta malattia si è portato via ieri Vincenzo Mennella, già titolare dello storico Tabacchi Mimì in centro a Latina, proprio a due passi da piazza della Libertà. Vincenzo è sempre stato un innovatore, ha creduto e voluto molti progetti in centro, battagliero il giusto quando è stata decisa l'istituzione della ztl che a suo dire non era organizzata a dovere e con gli altri commercianti aveva chiesto più volte che venisse rivista. Aveva spostato e ideato lui per primo la filodiffusione della musica per le vie del centro storico, ha sostenuto notti bianche e altri eventi, tutto sempre con un grande spirito di iniziativa e vitalità sorprendenti. Quattro anni fa la decisione di vendere la licenzia dello storico tabacchi per trasferirsi in Svizzera con la moglie Mena e i suoi quattro splendidi figli per iniziare una nuova attività. Solo che la voglia di tornare in quella che ormai era la sua città, Latina, nonostante fosse originario di Torre Del Greco, è stata troppa e aveva deciso di tornare. La scoperta della malattia era avvenuta qualche mese fa e nonostante l'operazione a cui si era sottoposto, non è riuscito a sconfiggere la malattia. La notizia ha lasciato sconvolta tutta la città ieri mattina quando si è diffusa in pochissimo tempo. Sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio per lui e la sua famiglia. Tutti hanno un unico comune denominatore: nessuno scorderà mai quel sorriso, quell'ottimismo e quella spontaneità che sapeva regalare a chiunque. Anche durante la pandemia, con le chiusure e il lock down, Vincenzo non faceva mancare la sua vicinanza a nessuno. Vincenzo Mennella era anche un appassionato di moto, le Harley Davidson, ed era solito organizzare incontri e raduni. Instancabile sia sotto il profilo professionale che privato, la moglie lo ha salutato così su Facebook: Ciao amore mio. Tutta la città potrà invece salutarlo oggi alle ore 10,30 presso la Cattedrale di San Marco a Latina.

Francesca Balestrieri

