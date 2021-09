Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:02

CANDIDATURE

Per la rielezione di Damiano Coletta a sindaco di Latina scende in campo una sardina attivista per i diritti della comunità arcobaleno. In soccorso di Vincenzo Zaccheo, principale sfidante del primo cittadino uscente, arriva invece una campionessa mondiale di boxe. Chi sono le aspiranti consigliere comunali? Nel primo caso si tratta di Anna Claudia Petrillo, imprenditrice 32enne di Latina, da un decennio impegnata nel campo delle pari opportunità e a tutela dei diritti della comunità Lgbt. Il suo nome è presente nella lista del Partito democratico. «Mi piace la politica come servizio per le cittadine e i cittadini - spiega Petrillo - una politica di prossimità' che ho avuto occasione di praticare anche militando nel movimento delle 6000 Sardine'. Porto in dote nella lista del Pd proprio il desidero di contribuire alla vita sociale e politica improntata al rinnovamento e al superamento degli steccati. Mi piace spendermi attivamente per una società inclusiva, di tutti e per tutti, e per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale, materiale e immateriale, perché credo che la cultura, in particolare nel nostro Paese, possa essere un potente strumento di democrazia». La candidata crede «che una comunità debba impegnarsi nella tutela della Salute delle persone e dell'ambiente». È invece Alessia Mesiano, 30enne, anche lei di Latina, ad indossare i guantoni per Zaccheo. Da qualche anno pugile delle Fiamme Oro e campionessa del mondo di boxe nel 2016 ad Astana in Kazakistan, nella categoria 57 chilogrammi, la giovane donna si candida nella lista Latina nel Cuore, in coppia con Mario Faticoni. «Metto a disposizione della città in cui sono nata e nella quale vivo, tutta la mia passione per lo sport inteso come rigore e cultura. La mia è una storia di impegno e dedizione». «Sono onorato che, in una delle liste a sostegno della mia candidatura, vi sia una ragazza così giovane ad incarnare i valori della legalità, del sacrificio, della competizione rispettosa nei riguardi dell'avversario. Con Alessia ci impegneremo per far tornare Latina città dello sport. Vogliamo tornare ai tempi nei quali la nostra città era eccellenza nel Volley, nel Basket ed anche in altri sport ingiustamente meno considerati». ha commentato Zaccheo.

