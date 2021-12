Venerdì 10 Dicembre 2021, 05:01

CALCIO GIOVANILE

Una novità di alto profilo in casa Sa.Ma.Gor. Il club di Latina ha infatti presentato il nuovo direttore sportivo. Si tratta di Paolo Armeni, dirigente con un curriculum di tutto rispetto. Arriva da Roma dove ha avuto modo di lavorare con proficui risultati in questi ultimi 15 anni. Sono bastati due incontri per stringere un accordo che permetterà alla Sa. Ma.Gor di fare un' ulteriore passo in avanti. «Ho ricevuto una chiamata - queste le prime parole di Armeni - da parte del presidente Andrea Chiappini, a cui è seguito un incontro che mi ha letteralmente entusiasmato. La Sa.Ma.Gor è ormai una realtà conosciuta anche nella capitale, ha un potenziale incredibile ed è bastato davvero poco per entrare a far parte di questa famiglia. Ho visto tanta professionalità e passione, un ambiente dove si può fare calcio in un certo modo. Il club è già molto ben organizzato, ci sono profili molto importanti e il presidente mi ha chiesto di contribuire ad aumentare la visibilità di questa società che punta forte sul settore giovanile». Paolo Armeni ritrova dirigenti che già ha avuto modo di conoscere nel suo percorso professionale. «Ci sono persone di esperienza e grande qualità nel gruppo Sa.Ma.Gor, mi riferisco a Gianluca Grande, Omar Berti, Michele Mariniello e non solo. Mi sono messo già al lavoro per provare a rinforzare degli organici che sono già competitivi. Insieme al mio collaboratore Simone Tommi siamo concentrati sul mercato invernale, faremo il massimo per aggiungere giocatori validi alle nostre rose. Vogliamo cercare di dare al club un respiro più ampio, al momento abbiamo la maggior parte ragazzi di Latina, noi cercheremo di andare a visionare atleti che fanno parte di centri più lontani, come Velletri, Cisterna e Aprilia, città dove sono presenti giocatori di grande interesse. Sarà un lavoro bello e stimolante, come sempre darò il massimo per contribuire alla crescita della Sa.Ma.Gor.»

