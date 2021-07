Lunedì 5 Luglio 2021, 05:01

IL RICORDO

«Senza la Riviera Romagnola, probabilmente, Claudio Coccoluto non avrebbe fatto il dj e la storia della club culture italiana non sarebbe stata la stessa». Il critico musicale, docente e saggista Pierfrancesco Pacoda, tra i più influenti conoscitori di linguaggi e culture giovanili, sottolinea la sua vicinanza all'amico fraterno Claudio Coccoluto, il dj originario di Gaeta scomparso il 2 marzo scorso nella sua casa di Cassino all'età di 59 anni. Per ricordarlo la Riviera ieri lo ha omaggiato con l'evento Tenera è la notte, all'Arena Lido di Rimini, dove, alla presenza di altri professionisti del settore, è stato consegnato anche il Premio Dino D'Arcangelo, il giornalista morto nel 2000, tra i protagonisti degli anni gloriosi di NightWave e dei primi Sib, dedicati alle tecnologie e alla tendenze del popolo notturno. A ritirarlo il figlio di Claudio, Gianmaria. «Negli ultimi anni - prosegue Pacoda - ha condiviso col padre l'esperienza della sua etichetta, The Dub, che aveva ottenuto un grande successo negli anni 90, per poi essere messa un po' da parte, e venire poi ripresa, proprio grazie al lavoro del figlio d'arte, peraltro bravissimo dj».

Tre giorni fa Coccoluto jr (in arte GNMR), a quattro mesi dalla scomparsa del padre, lo ha ricordato sui suoi profili social con una foto in bianco e nero e sotto una breve frase significativa. Coccoluto, il re dell'underground, è stato un personaggio che nella sua lunga carriera artistica ha scritto pagine rilevanti nella musica house. Grazie al suo speciale mixing conquistò le scene internazionali da Roma a New York: fu il primo dj europeo a suonare nel 91 al Sound Factory Bar. «È una serata che si lega molto alla storia della Fiera di Rimini dove ogni settimana venivano raccontati da tutta Italia gli eventi legati al mondo del clubbing chiosa Pacoda - Insieme ad un gruppo di amici, tra cui anche lui, abbiamo istituito questo riconoscimento e quest'anno non potevamo che scegliere lui, dedicandogli questa summer edition».

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA