16 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







Nasce la Riviera di Cethego, il nome un po' complicato di un progetto presentato ieri all'Hotel Fogliano a Capoportiere di un ecosistema (per il quale è stato chiesto un finanziamento europeo nell'ambito della Call for Proposal 2020 di Erasmus Plus) e di un Open Innovation Museum (presentato al programma Horizon 2020 per creare un network di musei digitali) e che - per gli ideatori di questa campagna di marketing - indicherà le spiagge di Latina, strette tra la Riviera D'Ulisse a sud e la Riviera di Enea a nord. Il brand è stato illustrato ieri ad associazioni di categoria e imprenditori, perché possano utilizzarlo liberamente per caratterizzare la propria attività. Il marchio è ispirato a Marco Cornelio Cetego, primo bonificatore delle paludi pontine - nella ricostruzione fatta dalla professoressa Michela Sagnelli - al quale si deve il prosciugamento delle acque che invadevano la Via Appia, nonché l'escavazione di Rio Martino (la Fossa Cetega). Quanto al marchio risulta in via di registrazione la Marina di Cethego da parte di Leonardo Valle affiancato da 22 mandatari per otto classi proprio per poter essere abbinato ai prodotti più disparati del territorio così da dare a questa terra una visibilità che - secondo gli ideatori - non ha mai avuto .