Venerdì 27 Agosto 2021, 05:02

SABAUDIA

La Rettrice dell'Università La Sapienza di Roma è Donna dell'anno. Sarà premiata il prossimo 4 settembre a Sabaudia durante la decima edizione del Premio Pavoncella alla creatività femminile che quest'anno ha voluto dedicare un premio alle donne in trincea contro il covid, ma non solo, ci sarà spazio infatti anche per il sociale, la letteratura, la promozione culturale e innovazione tecnologica in Rai e l'arte nel ricordo di Lea Mattarella. Il riconoscimento speciale, oltre alla Rettrice della Sapienza, sarà consegnato anche al Prefetto Maria Luisa Pellizzari, come Donna dello Stato per lo Stato. Sarà la grande piazza del Comune, a fare da palcoscenico alla decima edizione del Premio Pavoncella alla creatività femminile con inizio alle 18. «Diciamo subito che tra le eccellenze in rosa dell'edizione 2021 del Premio figurano tre donne unite da un comune denominatore: la lotta condotta contro il Coronavirus» - spiega la presidente del Premio, Francesca d'Oriano. Sono Anna Teresa Palamara, premiata per la Ricerca scientifica; Silvia De Dominicis, presidente ed amministratore delegato della Johnson & Johnson Medical spa, premiata quale Donna Manager 2021, Marta Giovanetti, cui va la borsa di studio per la Ricerca scientifica. Ad imporsi per il Romanzo, è stata Elena Pigozzi con il suo L'ultima ricamatrice (Edizioni Piemme). Menzione speciale per Federica Cappelletti, per Quanto dura un attimo (Mondadori). Il Premio Pavoncella per l'Impegno sociale va invece a Sonia Mascioli presidente della Casa delle donne, associazione tutta al femminile di Amatrice. Nell'ambito della Promozione Culturale e innovazione tecnologica in Rai verrà premiata Elena Capparelli. Prisca Baccaille, dell'Accademia di Belle Arti di Roma e Federica Amuro, dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, sono infine le vincitrici delle borse di studio conferite nel ricordo sempre vivo di Lea Mattarella, che del Premio Pavoncella, fu l'indimenticabile giurata.

Francesca Balestrieri

