Mercoledì 15 Dicembre 2021, 05:03

LA RASSEGNA

Con il film Non sposate le mie figlie di Philippe De Chauveron prosegue il cineforum Incontra cinema: mondi a confronto, presso il Centro Servizi One Stop Shop, in Via Don Morosini a Latina e gestito dalla Cooperativa Astrolabio e dal Comune di Latina, nell'ambito del progetto LGNet, che vede coinvolta una rete di 19 Comuni italiani per affrontare il tema dell'inclusione utilizzando le risorse del Fondo Europeo Fami. L'appuntamento è per domani alle 20,30. Il cineforum fa parte appunto di LGNet, un progetto che ha il compito primario di avvicinare i giovani (e non solo) al cinema. In questa rassegna vengono proposti film che trattano di problematiche quali l'inclusione, la legalità, la diversità, l'immigrazione. Dopo la visione del film è possibile un momento di riflessione, di approfondimento per esprimere le proprie impressioni ed emozioni. L'entrata è gratuita ma verrà richiesta l'esibizione del Green Pass. Non sposate le mie figlie di Philippe De Chauveron, del 2014 è una divertente commedia in cui i protagonisti sono la classica coppia borghese cattolica che ha cresciuto le quattro figlie secondo i principi di tolleranza e integrazione della cultura francese. Le loro convinzioni però vengono messe a dura prova dai matrimoni delle loro tre figlie, rispettivamente, con un mussulmano, un ebreo e un cinese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA