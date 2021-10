Domenica 31 Ottobre 2021, 05:02

LA PROTESTA

Sono mamme, papà, bambini, famiglie intere; sono professionisti e laureati; molti ragazzi, ma soprattutto persone di mezza età, o più grandi. È una galassia ampia e variegata, quella dei no green pass, anche a Latina, dove venerdì sera per un'ora hanno portato la loro protesta nel centro della città.

GRUPPI

L'iniziativa era del gruppo Liberi di scegliere Latina, ma la galassia è composita. Nel capoluogo pontino tra i più attivi ci sono Latina unita, Latina libera, Latina no green pass, e altri ancora. E ogni gruppo aumenta, giorno dopo giorno: prima erano decine, oggi sono centinaia di persone che affollano le chat di Whatsapp. Chat in cui si chiede e ci si confronta «su come difendere il proprio diritto alla libertà - spiega la leader di Liberi di scegliere, l'avvocato Serena Capitelli - ma soprattutto sono gruppi di solidarietà, c'è chi chiede una mano perché ha perso il lavoro o chiede assistenza psicologica: noi diamo una mano a tutti». E chiarisce: «Stiamo cercando di aprire un varco anche qui a Latina, ma è difficile, qui il controcorrente lo vedono con distacco e stiamo tentando di costruire una comunità, spontanea: siamo mamme, papà, professionisti, anche medici e infermieri, non ci interessa convincere o costringere nessuno a pensarla come noi, qui ci sono tante ideologie diverse, religiose, politiche. E, soprattutto, non siamo un gruppo politico. E non siamo contro i vaccini, quella è un'altra cosa, in mezzo a noi tanti sono vaccinati». Spicca, tra di loro, un volto noto: è quello di Cinzia Romano, un tempo esponente di punta del Pd del capoluogo, oggi invece candidata consigliera comunale nella lista di Vincenzo Zaccheo, Latina nel cuore, alle recenti amministrative. Al megafono, in piazza del Popolo, lei è una delle più agguerrite: «Chiediamo un confronto democratico e civile, la minoranza ha diritto di poter dire quello che pensa, noi siamo contrari al green pass, che è strumento coercitivo che non rispetta principi costituzionali. La nostra è quindi una lotta per la difesa della Costituzione», afferma la Romano. Ma la Costituzione tutela il diritto alla salute, di ogni cittadino: non ritenete sia prioritario in una pandemia che ha provocato, solo in Italia, decine di migliaia di morti? «In questo momento non esiste più una emergenza sanitaria - secondo l'avvocato Edoardo Polacco, uno dei leader nazionali della protesta sceso venerdì sera a Latina - le corsie sono vuote ed è vaccinato l'80% della popolazione. I non vaccinati chiedono solo di non essere emarginati. Ad esempio, perché non predisporre treni per non vaccinati?». Ma, scusi, non sarebbe un ghetto? «No, il ghetto lo stanno facendo ora, impedendo a chi non ha il green pass di lavorare, di entrare nei locali, mentre il diritto afferma che non ci possono essere discriminazioni tra cittadini».

