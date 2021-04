17 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







LA DENUNCIA

Per la seconda volta in poco più di un mese il comitato del trasporto pubblico ha inviato una lettera al prefetto di Latina, ai sindaci della provincia, all'assessore regionale ai trasporti e alla direzione dell'azienda Cotral. La richiesta, al momento rimasta inascoltata, è quella di poter viaggiare in sicurezza e non «gomito a gomito con sconosciuti non conviventi». Secondo quanto spiegano dal comitato che si fa portavoce di anziani, studenti, operai e impiegati costretti ogni giorno a viaggiare per necessità sugli autobus della società concessionaria del servizio di trasporto pubblico suburbano e interurbano nella regione Lazio, a bordo dei mezzi non sarebbe garantita la distanza minima interpersonale. «Ci ritroviamo a viaggiare spiegano su vetture sovraffollate, con persone costrette a restare in piedi e altre costrette a sedersi affiancate pur non essendo conviventi ma semplici estranei». Le preoccupazioni sono aumentate anche in seguito ai controlli del Nucleo antisofisticazione e sanità dei carabinieri effettuati nei giorni scorsi che hanno accertato la presenza di tracce di virus all'interno di alcuni mezzi del trasporto pubblico della regione Lazio. In particolare, gli attivisti del comitato sostengono di aver più volte chiesto agli autisti, responsabili della sicurezza a bordo, di intervenire e di aver avuto come risposta che è possibile viaggiare sui mezzi Cotral in 33 persone alla volta. «Intanto continuano dal comitato i viaggiatori presenti erano ben superiori a quella cifa e poi nei primi posti anche quelli dietro la cabina protetta dell'autista, vengono esclusi 3 o cinque posti sbarrati con catena più altri 2 posti prima e 2 posti dopo la porta di discesa». Secondo loro, dunque, il conteggio delle 33 persone a bordo non è consono rispetto agli effettivi posti a disposizione e costringe gli utenti a viaggiare come sardine «facendo mancare ogni minima misura di prevenzione e aumentando fortemente il rischio del contagio». La proposta del comitato sarebbe quella di utilizzare dei sedili in verticale liberando così i posti vietati o introdurre nuovi dispositivi, marcatori o protezioni per evitare che ogni viaggio sia un potenziale rischio. Ad oggi, però, il comitato si dice dispiaciuto del «preoccupante silenzio» da parte delle istituzioni e dell'azienda a cui è stato chiesto un incontro per trovare una soluzione congrua ai problemi dei viaggiatori. «Poiché gli atteggiamenti del personale e la disposizione interna dei mezzi risultano ancora discordanti e contraddittori concludono dovuti forse ad una non specifica e adeguata informazione, riteniamo tuttora attuale e necessario il riscontro richiesto per chiarire la situazione in merito alle problematiche del trasporto e mantenendo sempre fermo l'obiettivo del miglioramento del servizio tramite misure di prevenzione».

Bianca Francavilla

© RIPRODUZIONE RISERVATA