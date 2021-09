Venerdì 3 Settembre 2021, 05:01

PADEL

Cagliari si conferma capitale del grande padel internazionale per l'Italia. Fino al 5 settembre si giocherà il Fip Star Sardegna e la settimana prossima i più forti giocatori del mondo si affronteranno nella 2^ edizione del World Padel Tour Sardegna Open 2021. Al torneo Fip Star Sardegna, prova del Cupra Fip Tour 2021, sono ammesse 32 coppie (di cui 4 qualificate) nel maschile e nel femminile e c'è curiosità per vedere all'opera la giocatrice di Latina Emily Stellato, che vanta a due scudetti consecutivi con il Circolo Canottieri Aniene. Nel tabellone di diretta è favorito il binomio spagnolo testa di serie numero 1, composto dalla campionessa uscente Alicia Blanco Rojo e da Sara Ruiz Soto, con le coppie azzurre Giulia Sussarello-Carolina Orsi e Chiara Pappacena-Giorgia Marchetti (seconde e terze del seeding) che tenteranno di contrastarne l'ascesa. La 39enne atleta pontina, che si allena e insegna tennis al Tc Lombardo di Milano con il ct della Nazionale maschile, l'argentino Gustavo Spector, giocherà con la romana Valentina Tommasi, con la quale condivise l'ultima esperienza agli Assoluti outdoor di Riccione (vinsero in Romagna il loro primo titolo internazionale), sfiorando l'accesso alla finale per 3-6, 3-6 contro le numero 2 Pappacena-Marchetti. Identico destino per l'altra specialista latinense, Erika Zanchetta, che in tandem con l'ex azzurra Roberta Vinci (finalista agli Us Open sei anni fa nel singolare nel derby con la collega Flavia Pennetta) ha mancato l'impresa uscendo sempre in semifinale per 6-4, 2-6, 6-2 contro le numero 1 del torneo Giulia Sussarello (al quinto scudetto di fila) e Carolina Orsi. Una stagione che entra nel vivo per le due ragazze del capoluogo, che due mesi fa centrarono anche il bronzo ai 12esimi Europei di Marbella. Il team guidato dal ct sudamericano Marcela Ferrari, dopo i successi nel girone su Polonia e Germania e nei quarti contro la Danimarca, si inchinò in semifinale alle iberiche, iridate in carica.

Andrea Gionti

