Martedì 29 Giugno 2021, 05:02

L'INTERROGATORIO

Ha ottenuto gli arresti domiciliari Alexandra Luna Costantin, la 36 enne di Latina arrestata il 24 giugno scorso dai carabinieri del Nucleo Radiomobile perchè trovata in possesso di una pistola munita di regolare caricatore. La donna, che ha qualche precedente per alcuni furti messi a segno in negozi del centro cittadino, è incappata in un posto di blocco mentre era a bordo di un motorino nella zona tra il quartiere Nicolosi e Campo Boario. Nel corso del controllo appariva particolarmente nervosa così i militari dell'Arma hanno deciso di effettuare una perquisizione e all'interno della borsa hanno trovato una pistola semiautomatica di provenienza illecita: lei si è giustificata spiegando di averla trovata ma per lei sono scattate le manette dopo un'ulteriore perquisizione nell'abitazione dalla quale non è però emerso nulla. La donna, assistita dall'avvocato Pasquale Cardillo Cupo, ieri mattina è comparsa davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Mario La Rosa per l'interrogatorio di convalida e ha riproposto la stessa versione fornita ai carabinieri. La Costantin si è avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande ma ha comunque rilasciato spontanee dichiarazioni raccontando al magistrato di avere notato una busta vicino ad un cassonetto e di averla presa scoprendo che all'interno c'era l'arma. Ha aggiunto di averla tenuta per evitare che finisse in mano a qualche bambino che solitamente gioca lì vicino con l'intenzione di disfarsene successivamente. A conclusione dell'interrogatorio il giudice ha convalidato l'arresto ma ha concesso alla 36enne gli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Nel frattempo gli investigatori cercano di risalire alla provenienza della pistola e capire se la 36enne la stesse custodendo per conto di qualcuno.

E. Gan.

