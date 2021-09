Venerdì 3 Settembre 2021, 05:01

Durante un allenamento, dopo aver fatto una parata, ho sentito una fitta fortissima al polso e da quel momento per me è stato l'inferno». Ivan Martinelli, 48 anni, oggi è il preparatore dei portieri del Borgo Hermada, società che sta per iniziare il campionato di calcio di Promozione, ma si definisce un caso molto particolare perché ha dovuto sconfiggere il mostro per due volte. «Ero a Sora, in serie C1, era la stagione 1996/97 e avevo tanti sogni ancora nel mio cassetto, anche perché arrivavo da una grande esperienza al Pescara in cui avevo giocato in serie B e anche in serie A, avevo avuto l'onore di vestire la maglia azzurra con la Nazionale Under 21 di B e mi sentivo invincibile - racconta Ivan che in carriera ha giocato gomito a gomito con Allegri, attuale allenatore della Juventus, Gasperini, oggi sulla panchina dell'Atalanta, e Dunga, capitano del Brasile Campione del Mondo nel 1994 che qualche anno prima era al Pescara - Quella fitta al polso era in realtà un maledetto tumore osseo, alla notizia avevo appena 24 anni e ho sentito un brivido dalla punta dei piedi fino a quella dei capelli, forse per un attimo mi sono quasi visto da fuori il mio corpo, un'esperienza agghiacciante che ricordo ancora molto bene: mi spiegarono che c'era una possibilità e a quel punto ho iniziato a combattere mettendomi sulle spalle anche la mia famiglia». Ivan ha iniziato il suo calvario, prima a Firenze, poi a Bologna, per poi volare in Francia a Grenoble. «Mia moglie Sandra, all'epoca era la mia fidanzata, è francese e mi ha spinto a farmi operare nella sua città - ricorda Martinelli - mi avrebbero dovuto amputare la mano perché non c'erano terapie, ora invece la mano è anche funzionante». Una volta superato il suo problema Ivan il testardo è tornato anche a giocare. «Mio padre Renato allenava a Borgo Montenero e sono andato ad allenarmi lì, ho riprovato ancora una volta il brivido di fare sport e ho ripreso a crescere perché solo sul campo stavo bene - ricorda - Per una settimana mi sono anche allenato con la Lazio di Eriksson prima di giocare per due anni in Interregionale a Terracina e uno con il Latina in C2». Dopo dieci anni un'altra doccia gelata perché il tumore era tornato aggredendo questa volta i polmoni: tre interventi molto invasivi in tre mesi e una vita stravolta di nuovo. «Ho dato l'addio al calcio giocato definitivamente, ho pensato tantissimo a mio figlio che all'epoca aveva un solo anno di età e non volevo che crescesse senza il ricordo del padre, questa è stata la cosa che più mi ha dato la forza insieme al resto della mia famiglia con mia mamma Giacinta, mio fratello Luca e i miei suoceri Pietro e Lucia - conclude Ivan - Tanti miei compagni di viaggio non ce l'hanno fatta, alcuni erano in reparto con me per qualche settimana poi non li vedevo più, non è stato facile ma ho sempre pensato di non arrendermi anche se la strada era in salita». Oggi Ivan è papà di Alessio, anche lui portiere nelle giovanili del Latina, e di Emilie, e allena i numeri uno del Borgo Hermada di mister Simone Mazzarella.

