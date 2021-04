11 Aprile 2021

LA CERIMONIA

Centosessantanove anni dalla fondazione della polizia di Stato. Anche Latina ha celebrato l'anniversario con una cerimonia caratterizzata dalla massima sobrietà a causa dell'emergenza epidemiologica. Il questore Michele Spina, insediatosi alla guida della questura proprio nel 2020, ha deposto una corona di alloro, alla presenza del prefetto Maurizio Falco, davanti alla lapide commemorativa in memoria dei caduti della polizia. Proprio la pandemia ha inevitabilmente inciso sulle attività condotte nel corso dell'intero anno: dal controllo del territorio alla lotta alla criminalità, dalle verifiche delle limitazioni imposte dalle normative anti covid alla tutela delle fasce deboli che proprio a causa dell'emergenza hanno più bisogno di aiuto e sostegno.

In occasione delle celebrazioni del 10 aprile è stato fornito un bilancio dell'anno trascorso e dei risultati raggiunti. In particolare, è stato menzionato nel compendio nazionale della polizia di Stato, tra le più rilevanti azioni di lotta al terrorismo, l'arresto concluso lo scorso dicembre dalla Digos di Latina della 35enne tunisina Janet Zouabi, accusata di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, addestramento e istigazione a commettere delitti. Si tratta di un'indagine avviata all'indomani della segnalazione di un profilo Telegram attraverso cui altri utenti della rete venivano invitati ad acquistare materiale per la realizzazione di esplosivi per compiere attentati. Sono stati poi 116 gli arresti effettuati dalle volanti, mentre ammontano a 249 le denunce in stato di libertà. Diverse sono state invece le operazioni condotte dagli investigatori della squadra mobile, tra cui Scheggia e Movida Latina che hanno riguardato vertici e associati al clan Di Silvio, mentre con le operazioni Reset e Moro la polizia ha colpito le organizzazioni criminali delle famiglie Travali e Ciarelli: nel primo caso per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione e omicidio, nel secondo facendo luce, dopo dieci anni, su un delitto che si inquadra nella vecchia guerra criminale tra clan per il controllo del territorio. Dirty Glass ha infine consentito di smantellare una rete composta da 12 persone, al cui vertice c'era l'imprenditore ed ex presidente di Confartigianato Luciano Iannotta, accusate di reati fiscali e tributari, estorsione aggravata dal metodo mafioso, falso, corruzione, riciclaggio, rivelazione di segreti d'ufficio, sequestro di persona. La divisione Anticrimine ha invece emesso 173 avvisi orali, 64 fogli di via, otto ammonimenti del questore, 16 proposte di sorveglianza speciale, quattro Daspo sportivi e 16 Daspo Willy. Nell'ambito dei servizi di competenza la stessa divisione ha sequestrato una lottizzazione abusiva a Borgo San Michele composta da cinque villini appartenenti alle famiglie Di Silvio e Di Stefano. Incisiva è stata anche l'attività svolta dai cinque commissariati di pubblica sicurezza: a Fondi sono state arrestate 28 persone e denunciate altre 190, a Cisterna rispettivamente 27 e 262, a Terracina 32 e 110, a Formia sono stati 11 gli arresti, mentre Gaeta ne ha eseguiti 10 con 199 denunce in stato di libertà.

Laura Pesino

