IL PERSONAGGIO

Dal Palazzetto di Cisterna alla bolla di Rimini. Giuseppe Baratta, giornalista pontino e speaker ormai professionista, è uno degli animatori della Vnl, la Volleyball Nation League, quella che una volta era la itinerante World League e che ora si svolge in un unico grande evento, con le 32 più forti squadre maschili e femminili del mondo. In tempo di pandemia particolare attenzione è stata posta alle misure anti-Covid. Tutti, atleti, staff, arbitri, personale della gigantesca macchina organizzatrice vivono da oltre un mese in una bolla, un isolamento volontario ma controllato, tra PalaFiera e alberghi, con tamponi ogni tre giorni. «L'organizzazione è molto attenta alle misure per ridurre al minimo i rischi di contagi - afferma Baratta - Sicuramente è un sacrificio ma è anche una garanzia per tutti. Essere qui è un privilegio e un'esperienza entusiasmante, anche se non è la prima volta che sono impegnato in eventi internazionali. Qui c'è davvero il gotha della pallavolo mondiale con atleti che tra qualche giorno si contenderanno le medaglie olimpiche». «L'assenza di pubblico non rende merito a questa manifestazione. Io faccio parte del gruppo italiano della Sport Presentation, un gruppo affiatato di professionisti che comprende speaker, dj e producer che lavorano in simbiosi, collegati in cuffia e via telematica e contribuiscono a spettacolarizzare con effetti l'evento, sottolineando i momenti più importanti dei vari set». Otto le partite giornaliere, quattro su ognuno dei due campi, 124 in totale i match dal 25 maggio al 27 giugno. Una vera e propria maratona. Giuseppe Baratta è ormai la voce del volley pontino e non solo.

LE ESPERIENZE

Partito dai campetti di calcio è approdato alla pallavolo di Pontinia e poi alla SuperLega della Top Volley. Da qui ha acceso i microfoni di una lunghissima serie di eventi, i mondiali femminile (2014) e maschile (2018) di volley nel catino del Foro Italico con il presidente Mattarella in tribuna; le World Tour Finals di beach Volley di Roma; i tornei maschili e femminili di beach volley ai giochi del Mediterraneo di Pescara; le Universiadi di Napoli 2019, i mondiali di beach tennis di Terracina, le gare podistiche Inferno Run di Firenze e la Pedagnalonga, e tante altre. G.Cop.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA Martedì 22 Giugno 2021, 05:01