Archiviate le feste natalizie la nazionale di canottaggio tornerà ad allenarsi, da domani al 24 gennaio in occasione del primo raduno dell'anno agonistico 2021. Covid permettendo sarà quello della prova di Coppa del Mondo a Sabaudia e delle Olimpiadi. Un primo gruppo composto da 31 atleti, 26 senior e 5 pesi leggeri, si ritroverà a Sabaudia, mentre un secondo gruppo, composto da 20 atleti appartenenti alla categoria senior, si riunirà a Piediluco presso il Centro nazionale di preparazione olimpica e paralimpica. La gran parte dei canottieri convocati dal direttore tecnico Francesco Cattaneo appartengono a società sportive sabaudiane. In particolare si ritroveranno a Sabaudia, per la categoria senior, Aisha Rocek e Stefania Gobbi dei Carabinieri; Matteo Lodo, Luca Rambaldi, Simone Venier, Giuseppe Vicino, Clara Guerra, Andrea Panizza, Giacomo Gentili, Alessandra Montesano, Luca Chiumento delle Fiamme Gialle; Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Kiri Tontodonati, Davide Mumolo e Stefania Buttignon delle Fiamme Oro, Giovanni Abagnale della Marina Militare. Per i pesi leggeri la convocazione è giunta per Stefano Oppo, Carabinieri; Valentina Rodini, Fiamme Gialle; Pietro Ruta e Federica Cesarini, Fiamme Oro.

