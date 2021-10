Giovedì 14 Ottobre 2021, 05:02

«Fare Latina è la terza forza politica della città. Pertanto, non daremo alcuna indicazione di voto né per l'uno né per l'altro candidato, lasciando liberi i nostri elettori di scegliere». Annalisa Muzio, la candidata sindaca che ha ottenuto il 5% al primo turno e che entrerà con un seggio in Consiglio comunale spiega che dopo essersi confrontata con la base e con gli altri schieramenti ha «sentito forte il peso di una grande responsabilità» e «attentamente valutato tutte le possibili convergenze sui programmi», ma di aver compreso che «nessuno dei due schieramenti in campo rappresenta l'idea che è alla base del nostro movimento e di città che vogliamo.

Una città moderna, competitiva, inclusiva, libera e operosa. Il nostro risultato elettorale costituisce un successo che va custodito e protetto sia in considerazione del fatto che il movimento Fare Latina è nato soltanto lo scorso febbraio e soltanto a luglio ha deciso di proporre la mia candidatura a sindaco e sia perché rappresentiamo, oramai, l'unica alternativa che siederà in consiglio comunale alle due proposte politiche oggi contrapposte al ballottaggio».