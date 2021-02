IL PRECEDENTE

Le indagini per risalire ai pirati della strada, quando hanno esito positivo, sono dovute all'abilità e alla caparbietà di chi indaga. A volte si arresta il responsabile nel giro di poche ore come per il caso di Le Ferriere. Altre richiedono tempi lunghi, come per il caso di Alessia Calvani, la ragazza di 15 anni investita e uccisa a Latina Scalo nella tarda serata del 2 settembre 2012: ci volle un anno per prendere il pirata. L'identità del responsabile agli investigatori era nota da tempo, ma la raccolta delle prove complicata. Una montagna di carte esaminate. La videosorveglianza di una banca aveva ripreso le due auto sfrecciare su Via della Stazione, ma pioveva. I detective della Stradale allora incrociarono dati di centinaia di auto. Importante l'apporto del medico legale: dal tipo di ferite stabilì che la parte anteriore dell'auto doveva essere molto bassa. Si scoprì che si trattava di una Classe A. I poliziotti ci arrivarono partendo dall'auto che la seguiva, una Punto: su quest'ultima viaggiava un complice del pirata. Avevano rubato la Mercedes, che era destinata a un'officina di Campoverde per essere rottamata. Il titolare in carcere era stato il compagno di cella del complice del pirata. Si attivarono anche i controlli sulle utenze telefoniche: quella del pirata era stata disattivata il giorno successivo all'incidente, ma tutte le celle agganciate da tutti i telefoni, fino a un'ora prima e un'ora dopo l'orario della tragedia, vennero esaminate. Un lavoro lunghissimo e certosino, che portò alla condanna per il pirata a 7 anni e due mesi.

S.B.

