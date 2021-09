Domenica 12 Settembre 2021, 05:03

GLI EVENTI

Un fine settimana all'insegna dell'arte e dell'amore religioso per la montagna a Formia. Questa sera, nell'Area archeologica di Caposele, penultimo appuntamento dell'Odisseo Festival, la rassegna itinerante organizzata dal Teatro Kappa0, giunta alla terza edizione: alle 20 Corpi sonori, performance di teatro, danza e sound art; e alle 21 il concerto di Gianluca Manfredonia Piovra Project: groove, armonia, sezioni aperte e improvvisate, un multi-set che miscela suoni elettronici e acustici, convenzionali e non.. E nella stessa location la mostra I Santissimi, che ospita le opere di Simone Lucciola, punk-rocker, illustratore e disegnatore underground e giornalista musicale. Una esposizione che prende il nome dal titolo di un film di Bertrand Blier del 1974, che comprende una serie di illustrazioni iniziata da Lucciola trent'anni dopo e incentrata sull'iconografia dei volti, con interesse per la sacra triade rock'n'roll, cinema e letteratura. Prenotazione al 340 6007503.

Ed è tornato ad animare le cime degli Aurunci il festival La Montagna Armonica, organizzato dall'Archivio Aurunco con il coordinamento artistico di Ambrogio Sparagna e dell'Orchestra popolare italiana dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Il primo evento si è svolto presso la tenuta Il Canale Sonoro: un suggestivo incontro, attraverso la voce di Elena Masullo, con il mondo dei cavalli e dei suoni legati all'allevamento e all'impiego di questi animali.

Il secondo appuntamento è stato il Trekking musicale e poetico partito all'alba dal Rifugio Pornito di Maranola e concluso alla Grotta di San Michele sul Redentore con lo spettacolo Col piè calcar le stelle, dedicato a San Filippo Neri. Obiettivo la valorizzazione del sentiero del Pellegrinaggio a San Michele Arcangelo e del suo Eremo e la promozione della cultura musicale e orale della zona aurunca legata al mondo della pastorizia e dell'agricoltura montana.

Andrea Gionti

