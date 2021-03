5 Marzo 2021

BASKET

Il match in cartello dopodomani (ore 18, porte chiuse) presso il Palaborrelli di Scauri valido per l'ultima giornata della prima fase della serie B del basket maschile tra Meta Formia e Virtus Pozzuoli mette in gioco mezza stagione. Nel girone D1 il quintetto pontino è terz'ultimo a quota 10 e ha vinto il match d'andata (64-71) in casa dei rivali. I campani sono penultimi con 8 punti: «Siamo concentratissimi su questa partita - ammette il coach della Meta, Gianni Di Rocco - la formula adattata per il Covid ha diviso il girone meridionale a 16 squadre in due da 8. Al termine della prima fase, porteremo i punti acquisiti nel nuovo girone che riunirà i team del nostro con quelli di Puglia e Calabria. Raggiungere quota 12 per poter partire da una posizione più tranquilla è il nostro obbiettivo primario». Formia è reduce da due sconfitte in trasferta con Luiss Roma e Sant'Antimo.

Intanto la Lega ha diffuso il calendario della seconda fase, al via il 21 marzo. Gli 8 club del girone D1 (Formia, Cassino, Rieti, Luiss, Pozzuoli, Avellino, Sant'Antimo e Salerno) si uniranno alle otto del D2 per dar vita a una seconda tornata con sfide di sola andata: 4 in casa, 4 in trasferta. Al termine di questi 8 ulteriori match sarà stilata una graduatoria sommando i punti della prima fase con quelli della seconda: prime 8 ai play-off, l'ultima retrocessa in C, le piazzate dal dodicesimo al quindicesimo posto ai play-out, le altre salve. Formia punta all'undicesimo posto, che vale la salvezza tranquilla. Il calendario prevede il debutto casalingo il 21 marzo con Nardò (seconda in D1 a quota 18) poi infrasettimanale il 24 con la capolista Taranto. Dopo questo approccio proibitivo, le quattro partite decisive: la Meta riceverà il 28 marzo Catanzaro (ultima a 6 punti) poi, l'11 aprile farà visita a Reggio Calabria (terz'ultima a 8) il 18 riceverà Molfetta (quart'ultima a 10) e mercoledì 21 andrà a Monopoli, anch'essa in coda a 6. Chiusura in salita: il 25 aprile penultimo turno in casa con Bisceglie (anch'essa a 18) e infine il 2 maggio a Ruvo, quarta a quota 14.

SERIE A2

Nella serata di ieri la Benacquista Latina (A2 maschile) ha annullato il contratto con il play-guardia americano Anthony Raffa. L'ex neoacquisto pontino si trova negli States ma, come scrive il club nerazzurro nel comunicato: «Essendo risultato positivo al Covid Test, non è stato autorizzato a imbarcarsi e non potrà raggiungere l'Italia».

