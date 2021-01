© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Meta Formia inizia col piede giusto il trittico decisivo per migliorare la propria classifica nella serie B del basket maschile. Il quintetto del sud pontino batte per 75-64 la Luiss Roma (pt 21-17, st 41-25, tt 57-42) al termine di un match quasi sempre condotto nel punteggio. Dopo un paio di effimeri vantaggi degli universitari capitolini (0-2 e 2-4) Formia innesca il break grazie a un Lorenzo Scampone scatenato: per lui 8 punti, 3 assist e 1 recupero nei primi 7': Formia allunga sul 18-13. Nel secondo quarto, la Meta mette al sicuro il risultato, scappa sul +16 al riposo lungo e tocca il massimo vantaggio (46-27) a 18' dalla fine, con l'unico canestro della serata di Matteo Di Prospero. Da lì, Formia probabilmente inizia a pensare alla sfida che l'attenderà domenica, ancora in casa, con Sant'Antimo, altra diretta concorrente per la salvezza. In vetta al girone D1 c'è sempre la Real Sebastiani Rieti a punteggio pieno (10) poi Salerno a 6. Formia è a quota 4, in compagnia di Luiss e Pozzuoli.IL TABELLINOMeta Formia: Verazzo 19 (5/8 da due, 3/3 da tre), Jovovic 11 (1/3, 3/4), Laguzzi 9 (2/4, 1/1), Digno 8 (1/2, 2/5), Scampone 8 (1/1, 2/2), Longobardi 8 (1/3, 1/5), Tamburrini 6 (3/7, 0/2), Cimminella 2 (1/3, 0/2), Grgurovic 2 (0/1), Di Prospero 2 (1/1), Ianuale ne, Polidori ne. All. Di Rocco.Luiss Roma: Infante 24 (12/17), Sanna 21 (3/3, 3/11), Martino 7 (3/5, 0/2), Pasqualin 5 (0/5, 1/6), Murri 3 (1/4 da tre), Fiorucci 3 (1/2, 0/1), D'Argenzio 1 (0/1, 0/1), Gellera (0/1). All. Paccarié