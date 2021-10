Venerdì 8 Ottobre 2021, 05:01

BASKET

Nel secondo turno della serie B del basket maschile la Meta Formia affronta subito la trasferta più lunga della stagione, domenica pomeriggio in Sicilia (ore 18) sul parquet della Moncada Energy Agrigento. Un viaggio che i giovanissimi cestisti formiani affronteranno col morale sotto i tacchi, dopo la pesantissima sconfitta casalinga (59-80) nel debutto di domenica scorsa contro la Virtus Pozzuoli. Risultato amaro, perché da quando gioca in serie B, Formia aveva sempre battuto i puteolani: 72-81 e 72-61 nella stagione 2019-20; poi 64-71 e 75-68 nell'ultimo torneo, chiuso con una meritata salvezza.

PECCATI DI GIOVENTU'

Una sconfitta giustificata dal rinnovamento totale del roster e dal forfait per problemi lavorativi a pochi giorni dal via del torneo da parte del play Domenico Marzaioli, trentenne con lunga esperienza in questa categoria, in un team tutto di under 21. Contro Pozzuoli, dopo un buon avvio (8-4 al 3') Formia s'è sgretolata: «Il giudizio dopo la prima uscita non è positivo - ammette il coach della Meta, Gianni Di Rocco - abbiamo pagato lo scotto del debutto. Molti di questi ragazzi sono esordienti in questa categoria. Ora hanno capito bene cosa gli aspetta: dobbiamo lavorare tantissimo per metterci al pari con avversarie più esperte di noi; siamo la squadra più giovane di tutte le 64 che partecipano alla serie B, ma nessuno ci farà sconti o regali». Oltre alla giovane età media e al forfait dell'esperto Marzaioli, pesa tanto la mancanza di un campo proprio dove giocare (lo scorso anno Formia si esibì a Scauri, quest'anno per ora ha scelto Fondi) quindi poco impatto del tifo, benzina importante per gli entusiasmi di atleti giovanissimi.

VERSO AGRIGENTO

Problemi logistici a parte, domenica c'è la durissima escursione in Sicilia: «Dobbiamo incassare a testa alta la sconfitta con Pozzuoli e guardare avanti - esorta Di Rocco - Agrigento oltre a essere la trasferta più lunga del torneo è anche la più ostica per la caratura tecnica di un avversario, una squadra importante che nella passata stagione ha giocato la finale play-off per salire in A2. La Moncada è, nel nostro girone, insieme con Ruvo di Puglia e Sant'Antimo, candidata alla vittoria finale: ci attenderà una partita complicatissima». Intanto Formia è a caccia di un giocatore esperto che faccia da chioccia al team: «Stiamo cercando un sostituto per Marzaioli - spiega Di Rocco - ma la maggior parte dei giocatori ha già un ingaggio e in questo momento non è facilissimo trovare un elemento che ci possa dare esperienza ed equilibri. Non dobbiamo aver fretta, dobbiamo scegliere l'uomo giusto». Insomma, la sfida di domenica sarà la classica missione impossibile per il team del sud pontino, anche perché Agrigento nella gara d'esordio è stata sconfitta a sorpresa (73-65) a Molfetta e anche l'altra corazzata Sant'Antimo ha perso: 79-74 a Monopoli. La dimostrazione che con il ritorno del pubblico sugli spalti nel girone meridionale della serie B, vincere fuori casa sarà un'impresa per tutti.

Stefano Urgera

