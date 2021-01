© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASKET, SERIE BLa sfida in cartello dopodomani sul parquet della Real Sebastiani Rieti (porte chiuse, ore 18) servirà a dare un turno di tranquillità al quintetto della Meta Formia, reduce da quattro vittorie nelle ultime 5 gare giocate tutte contro dirette concorrenti in classifica. Nel girone D1 si è creata una situazione di estremo equilibrio, almeno tra le squadre che compongono il gruppone a quota 8: Cassino, Luiss Roma, Salerno e appunto Formia. Con 8 punti ci sarebbe anche Avellino, ma a causa di una penalizzazione amministrativa risalente alla passata stagione, agli Irpini sono stati tolti 6 punti in graduatoria e quindi ora occupano in solitaria l'ultima piazza. L'anomalia del girone è la Real Sebastiani Rieti, che sta facendo corsa a sé. I sabini hanno vinto tutte le 8 gare disputate, incassando il doppio dei punti (16) rispetto a ogni altra contendente. Ecco perché giocare sul parquet di un'avversaria così forte e quotata potrebbe essere per Formia un modo per scaricare la tensione, provare situazioni nuove, migliorare l'intesa del gruppo senza l'assillo di far risultato, soprattutto in vista dei due match casalinghi in cartello 7 e 14 febbraio contro Salerno e Cassino, sfide decisive: «Il mese di gennaio è stato intenso - sottolinea il coach Gianni Di Rocco - sono arrivate le vittorie contro Luiss, Pozzuoli e Avellino, ma anche una sconfitta casalinga con sant'Antimo. Posso solo elogiare i miei ragazzi per la grinta e l'entusiasmo che spendono ogni domenica. Con Avellino è stata una specie di esame di maturità: loro sono una squadra forte e sono venuti a Formia con l'intenzione di fare bottino pieno. Bravi noi a non cedere nel loro momento migliore, a recuperare il distacco ed essere più lucidi e spietati nel supplementare. Rieti? Abbiamo già giocato contro loro due volte, in Supercoppa e nel turno d'andata: sono arrivate due sconfitte, ma è stato proprio nel secondo match contro di loro che la mia squadra ha capito di poter fare bene a questi livelli. Rieti è una corazzata, il pronostico non è certo dalla parte nostra, ma come sempre metteremo tutte le nostre energie sul parquet»Stefano Urgera