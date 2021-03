14 Marzo 2021

CANOTTAGGIO

Si è concluso a Sabaudia il raduno invernale della nazionale di canottaggio. La Marina Militare, che ospita gli atleti presso le sue strutture per gli allenamenti, ha voluto salutare le ragazze della squadra azzurra che in questi mesi hanno svolto la propria preparazione olimpica presso gli impianti del Centro Sportivo Remiero della Marina Militare. Il comandante Sergio Lamanna ha voluto incontrare personalmente il team femminile e consegnare alle atlete ed ai loro allenatori un dono in ricordo della loro permanenza presso le strutture della Marina. «La Marina non ha esitato un solo momento ad aderire alla richiesta di supporto della Federazione Italiana Canottaggio in questo delicato periodo, condividendone ogni protocollo di sicurezza ed affiancandola nella fase più delicata ed importante dell'intero quadriquinquennio ha sottolineato il capitano di fregata Sergio Lamanna - È stato un piacere ed un onore respirare la vostra determinazione, concentrazione e professionalità. Siamo convinti che lo sport di vertice, rappresentando le eccellenze del nostro Paese, debba prescindere da ogni campanilismo societario considerando l'atleta azzurro, con o senza le stellette, per ciò che di fatto è: un rappresentante della nostra bandiera in Europa e nel mondo». Il comandante ha augurato buon lavoro alle ragazze dando loro appuntamento per il mese di giugno in occasione della prova di Coppa del Mondo che sarà ospitata dalla città di Sabaudia. È previsto infatti che la nazionale torni nella città pontina qualche giorno prima dell'importante competizione internazionale fissata dal 4 al 6 giugno.

Ebe Pierini

