Mercoledì 29 Dicembre 2021, 05:01

VOLLEY

È arrivato anche l'ultimo regalo, prima della sosta di fine anno. Il Del Prete Virtus Latina ormai sa solo vincere e ha centrato la decima vittoria consecutiva dall'inizio del campionato di pallavolo femminile di serie C, travolgendo anche il Tor Sapienza nell'ultimo match del 2021.

La squadra guidata da coach Luca Schivo è ormai leader incontrastato della classifica e ha già messo da parte un margine di vantaggio molto interessante sulle dirette concorrenti distanziate di sei lunghezze. «Le squadre avversarie cercano sempre di metterci in difficoltà, com'è giusto che sia, spesso ci capita di avere dei momenti complicati anche durante le partite ma finora ne siamo usciti bene e devo ammettere che sono sempre abbastanza sorpreso di questa partenza di stagione - assicura l'allenatore Luca Schivo - Dobbiamo lavorare per mantenere la prima posizione perché nella fase finale del torneo sarà fondamentale essere al primo posto. Siamo una buona squadra perché abbiamo 12 elementi tutti dello stesso livello, alcune di esperienza, altre più giovani, qualcuna sta invece recuperando da infortuni e presto sarà a disposizione: abbiamo anche due giovanissime molto interessanti che spesso entrano e risolvono la situazione».

Il coach aggiunge: «Mi sto divertendo anche a guardare gli allenamenti, abbiamo una rosa ampia che ci permette sempre di uscire fuori da momenti di difficoltà grazie alle sostituzioni che posso fare».

SENZA PALESTRA

Nonostante sia la squadra dei record però, il Del Prete Virtus Latina non ha una casa, o meglio ne ha solo una provvisoria visto che Valentina Mastruzzi e compagne stanno attualmente disputando le partite casalinghe nel pallone tensostatico di Latina Scalo, considerato che ancora oggi la Provincia di Latina non ha reso disponibile l'utilizzo della palestra del liceo classico Dante Alighieri dove solitamente il club pontino gioca e si allena.

«Siamo fiduciosi e attendiamo buone notizie anche per i giovanissimi del nostro vivaio» fa sapere con eleganza dalla società del presidente Gianfranco Timotini.

LE ASSENZE

«Il bilancio è positivo, siamo una bella squadra, un gruppo unito e completo in tutti i reparti e queste 10 vittorie consecutive ne sono la prova nonostante le assenze di giocatrici importanti come Mara Mancini e Silvia Russo e la mancanza di una struttura adeguata dove poterci allenare e giocare - spiega Caterina Velardi, centrale della Virtus Latina - Questo record arriva dopo tanto lavoro in palestra, da parte nostra e soprattutto del coach, senza però sentire mai la pressione di essere la prima in classifica: l'ultima partita vinta con il Tor Sapienza è la dimostrazione che siamo una squadra che anche nei momenti di difficoltà riesce a reagire e a portare a casa il risultato con belle prestazioni». Di sicuro il 2021 chiude con un record, dall'anno nuovo ci si aspettano risultati sportivi e finalmente una casa.

Giuseppe Baratta

© RIPRODUZIONE RISERVATA