Domenica 19 Dicembre 2021, 05:03

COMUNE

«Siamo e saremo opposizione, unitamente a tutto il centrodestra, a meno di una presa di coscienza da parte del sindaco che sappia riportare al centro dell'azione amministrativa il bene della città rispetto a un attuale governo che appare mediocre, e al tempo stesso lavorare su un programma serio e realizzabile per rilanciare l'economia e i servizi». La Lega rilancia la palla al sindaco di Latina per un eventuale accordo teso a trovare la maggioranza in Consiglio. Dopo l'ultimo incontro tra Coletta, FdI e Lega, giovedì sera, il gruppo consiliare leghista puntualizza che «la Lega non si è mai mossa individualmente in una trattativa con il sindaco perché non è nelle nostre corde e riteniamo indispensabile garantire sempre e comunque l'unità del centrodestra». Secondo la Lega, «la disponibilità del centrodestra aveva come caposaldo la scelta di una giunta di alto profilo e soprattutto tecnica, cosa che non è avvenuta, e soprattutto in discontinuità con il passato, discontinuità che non poteva che partire dalla sostituzione del direttore generale». Un discorso che «esula da posizioni in giunta, avendo come unico punto di contatto il programma. Dispiace aver dovuto prendere atto che il sindaco non abbia avuto la capacità di garantire nessuno dei nostri ragionamenti». I leghisti criticano poi la scelta di due assessori: «Aspettiamo rassicurazioni dal sindaco circa la chiusura della vertenza sindacale aperta un anno fa a carico di un'assessora, e l'effettiva omonimia di un'altra assessora, già presidente di una cooperativa in liquidazione coatta amministrativa per debiti di circa 600.000 euro che hanno lasciato decine di dipendenti senza stipendio, tfr e tredicesima».

© RIPRODUZIONE RISERVATA