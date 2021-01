© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASKET, A2«I play-off? Sognare non costa nulla, la nostra priorità è la salvezza, siamo un gruppo giovane ma affamato e siamo consapevoli che ce la giocheremo con tutte. Finora il nostro campionato è in linea con le attese, peccato per qualche punto perso per strada». La sconfitta incassata nel week-end per 68-58 sul parquet del Basket 2000 San Giorgio Mantova non ha tolto il sorriso e l'ottimismo alla cestista fondana Federica Iannucci, guardia numero 7 della Schiavon Ponzano. Dieci punti a referto con 4/17 da 2 che le valgono il meritato primato della classifica marcatrici del girone Nord della serie A2 femminile con 275 punti in 14 turni (439' giocati) ad una media di 19,64 a partita davanti ad Antonia Peresson (260 con 17,3), guardia della Delser Crich Udine, l'attuale capolista. Quest'ultima è un talento puro che ha assaggiato anche gli States: dal 2014 al 2018 in NCAA con la canotta della Georgia Tech di Atlanta prima di proseguire la sua avventura a stelle e strisce con la Eastern Kentucky University (Richmond), in A1 con la Reyer Venezia, una parentesi in Nazionale, oltre a sei Europei. Essere per il momento la migliore sul piano realizzativo è un grande motivo di orgoglio che mi stimola a continuare su questo livello, prosegue Federica, classe '93, 173 cm, cresciuta nella Virtus Fondi di Pino Romano e Francesca Micci. Una regular season che vede le biancoverdi venete, al terzo anno di fila in A2, all'ottavo posto a quota 12 in compagnia di Sanga Milano e Sarcedo, il suo ex club. Un cecchino infallibile, un vero e proprio peperino che vive di accelerazioni improvvise, contropiedi, penetrazioni e movimenti rapidi. Per lei parlano chiaro i numeri: oltre 4.000 punti in carriera in dieci stagioni di A2. Quest'anno sta viaggiando con il 46% da due, il 78% dalla linea del tiro libero e il 33% dalla lunga distanza. Percentuali rilevanti che confermano l'ascesa della Iannucci. Dopo la laurea in Scienze della formazione primaria a Macerata, a dicembre conseguì a Siena la Magistrale in Storia e Filosofia con una tesi su Giovanni Paolo II. E il prossimo 10 luglio convolerà a nozze con la sua anima gemella, Vincenzo, ragazzo di Pozzuoli, tecnico radiologo, con cui è legata da oltre 10 anni.An.Gio.© RIPRODUZIONE RISERVATA