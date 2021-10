Domenica 31 Ottobre 2021, 05:02

LA SENTENZA

Il presidente del Consorzio degli operatori del centro commerciale Morbella si è aggiudicato il primo round della guerra giudiziaria che da mesi lo contrappone ai titolari di alcune attività. Il Tribunale ha infatti rigettato la richiesta di destituzione di Salvatore Centola e di tutto il Consiglio di amministrazione rilevando la totale regolarità del loro operato. I ricorrenti avevano motivato la loro istanza sostenendo l'esistenza di gravi irregolarità gestionali connesse allo svolgimento delle loro funzioni, irregolarità che sarebbero state tali da provocare danni alla realtà associativa del Consorzio in relazione ad una pluralità di profili. Ma il Tribunale di Latina, nella persona del giudice Maika Marini, ha sciolto la riserva dopo l'udienza del 31 agosto scorso stabilendo che gli addebiti mossi ai resistenti non sono sussistenti o, se sussistenti, non hanno arrecato danno al consorzio non ravvisando dunque ragioni necessarie per procedere alla revoca cautelare richiesta; al contrario, la revoca del Presidente del Consorzio e degli amministratori comporterebbe una traumatica eliminazione dell'organo amministrativo, produttiva, verosimilmente, di conseguenze negative per la gestione del Consorzio.

LA DENUNCIA

Le società ricorrenti hanno denunciato, innanzitutto, di essere state illegittimamente estromesse dal diritto al voto in assemblea attraverso l'espediente di una inesistente morosità per l'occupazione abusiva degli spazi comuni, estesa anche ai proprietari dei locali, in modo da privarli dei diritti partecipativi, un rilievo al quale il legale di Centole, l'avvocato Enrico Cellini, ha replicato sostenendo come lo Statuto che regola il funzionamento del Consorzio non è mai stato violato, al contrario è stato applicato alla lettera nella parte in cui esclude dal quoto i consorziati morosi. Così come ha precisato che i beni comuni ai consorziati devono essere fruibili da tutti. Tra le accuse rivolte al Cda anche l'avere omesso di informare i singoli operatori sul mancato adeguamento delle misure antincendio che hanno portato alla chiusura del centro commerciale nel luglio scorso il presidente ha dimostrato come la situazione sia stata determinata da fattori non riconducibili a lui. Con la sentenza dei giorni scorsi il giudice ha stabilito che non sono emersi elementi idonei a dimostrare che la condotta dei resistenti abbia integrato gli estremi degli atti di mala gestio denunciati dalle società ricorrenti, che abbiano determinato un pericolo di grave pregiudizio per il funzionamento e la vita associativa del Consorzio e che siano tali da legittimare una pronuncia costitutiva e anticipatoria di revoca del Presidente del Consorzio Salvatore Centola e dei componenti del Consiglio di Amministrazione dalle relative cariche.

La guerra giudiziaria non è finita perché il 10 novembre prossimo dovrebbe essere discusso un analogo ricorso, questa volta presentato da un singolo operatore ma analogo all'altro. La sentenza dei giorni scorsi potrebbe comunque essere reclamata, vale a dire impugnata, dagli operatori. La guerra insomma non è conclusa.

Elena Ganelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA