VOLLEY

Top Volley Cisterna, mai così in basso! Quello che sta per concludersi sarà ricordato come il peggior campionato disputato in 49 anni di storia. Neppure nell'anno buio della retrocessione, nella stagione 2007/8, la squadra si era espressa a livelli così bassi, chiudendo con 19 punti e 5 tie break disputati (2 vinti e 3 persi) a dimostrazione di aver comunque lottato nel tentativo di evitare il ritorno nella serie cadetta. Nel campionato in corso, a quattro giornate dalla fine, la Top è desolatamente ultima con appena 5 punti e una sola vittoria, quale conclusione di un gioco inconcludente, passivo e discontinuo. «Giochiamo la peggior pallavolo d'Italia» si era spinto ad affermare Boban Kovac dopo la sconfitta con Perugia. E domenica scorsa, dopo la débacle subita da una mediocre Verona, il tecnico serbo è stato ancora più pesante. «Non riusciamo a mettere palla a terra da posto due o posto quattro anche quando il palleggiatore smarca gli attaccanti Facciamo cose buone e poi sbagliamo subito dopo ormai non c'è nulla da salvare, Qui, in parole povere, qualcuno deve prendere calci nel ». «E' stato fin troppo elegante» commenta un deluso e molto amareggiato presidente Gianrio Falivene. «Si sta per concludere il peggior campionato della storia di questa società e penso che sia difficile trovare una gomma in grado di cancellare questa vergogna!». Eppure il campionato era partito tra speranze e aspettative, con una campagna acquisti punteggiata da colpi di mercato. Si puntava decisamente a disputare una stagione ad alto livello, guardando ai play off in base agli ingaggi effettuati. E invece forse è proprio nella costruzione della squadra che sta il peccato originale. Si era cercato un palleggiatore più giovane e ambizioso e attaccanti con passati prestigiosi, tanta voglia di riscatto e addirittura in odore di Olimpiadi. E la delusione è stata davvero tanta, se a reggere la squadra sono stati i vecchi e a punirla hanno contribuito gli ex Stern e Patry. Neppure l'arrivo di Slobodan Kovac, il miglior allenatore del 2019 è servito a dare coesione e identità a un gruppo disomogeneo e, evidentemente, difficilmente assemblabile per caratteristiche tecniche e personali. Per fortuna la Lega ha deciso di non dar corso all'unica retrocessione e la Top resta nella massima serie. Con le quattro gare rimaste (Trento, Civitanova, Vibo e Modena) sarà difficile agganciare Padova (+7) o Ravenna (+8). Eventuali punti sarebbero comunque buoni solo per recuperare un po' di orgoglio e dignità. «Non vedo l'ora che finisca questo campionato - commenta il presidente Falivene - perché sono davvero stufo. La prossima stagione? Prima riprendiamo fiato e voglia, poi ci penseremo!»

Gaetano Coppola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

