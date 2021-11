Venerdì 12 Novembre 2021, 05:04

Francesca Pierleoni probabile vice sindaco, e orientamento sempre maggiore alla conferma di Dario Bellini e Simona Lepori, anche se sul primo nome sarebbero sempre più forti i malumori dentro Lbc. Sono tra le prime ipotesi di una giunta misto tecnico-politica su cui il sindaco di Latina Damiano Coletta si starebbe orientando per la presentazione, entro metà settimana, di parte della squadra di governo. Come già emerso nei giorni scorsi, infatti, Coletta potrebbe intanto presentare sette assessori su nove totali, per avviare intanto i lavori, lasciando poi le caselle (nomi, oppure deleghe) più delicate a un secondo momento, per non infiammare le trattative in corso con il centrodestra. La Pierleoni è uno dei nomi indicati dal Pd, ed è donna, le due caratteristiche note da tempo per cui - confermano fonti di coalizione - sarà l'indicazione per la casella del vice sindaco. L'altro nome tecnico indicato dai Dem è poi quello dell'avvocato Pietro Caschera, già assessore a Velletri. Se per il M5S, che con Coletta strinse l'intesa al ballottaggio, il nome tecnico sarebbe quello di Adriana Calì, funzionaria in agenzie della Regione, chiudono il momentaneo cerchio quelli del commercialista Massimo Mellacina e della docente Laura Pazienti.

C'è poi il caso di Barbara Sarubbo, che probabilmente resterà presidente del collegio dei revisori perché la delega al Bilancio è già coperta.

