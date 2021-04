3 Aprile 2021

«Non potevamo fare un bilancio senza avere davanti agli occhi le povertà che la pandemia ha accresciuto, né rinunciare alla possibilità che questa città ha di rinascere». Così Gianmarco Proietti, assessore al Bilancio del Comune di Latina, descrive il Bilancio di previsione 2021, una manovra da 310 milioni di euro rispetto ai 332 del 2020, approvato ieri dalla giunta e che dovrà ora andare all'esame del Consiglio.

Un Bilancio che non è stato facile chiudere, a causa di forti criticità nelle entrate. «È stato costruito con quasi 12 milioni di euro in meno rispetto al 2020, a causa dei mancati ristori, pari a circa 4 milioni di euro in meno, entrate inferiori per 3 milioni di euro circa, per gli accantonamenti richiesti dal Governo, per altri 5 milioni di euro».

È un bilancio figlio della crisi del Covid: «Nel 2020 avevamo iniziato a fare investimenti e infatti le spese, per investimento o correnti, erano molto simili; oggi invece le spese correnti sono quasi 150 milioni di euro, mentre quelle per investimenti sono intorno ai 65 milioni: questo perché occorre dare risposte immediate, ad esempio nel welfare che avrà 1 milione di euro in più, con acquisto di servizi e forniture, e con l'aumento del piano triennale delle assunzioni».

Il potenziamento passa anche per «100mila euro in più di investimento per la sicurezza del sistema informatico, che un anno fa subì un grave attacco hacker, e significa anche poter dare l'opportunità agli utenti di dialogare con l'amministrazione a distanza, in un periodo in cui l'accesso di persona agli uffici è stato difficile; oggi sul portale è possibile pagare la TaRi, ma da fine aprile ci apriremo anche all'Imu».

Inoltre, «si mettono 300mila euro in più per concludere l'accordo quadro del verde, oggi a 1,4 milioni di euro, e 1 milione di euro in più per quello della manutenzione stradale, oggi a 5,7 milioni di euro».

Come si sono trovate risorse, se le entrate sono molto inferiori all'esercizio precedente? «Con la rivalutazione di ogni singolo capitolo di spesa, mettendo solo il massimo della cifra effettivamente spesa negli ultimi tre anni, e non di più. Dalla verifica delle effettive spese, nel solo campo dell'energia e dell'acqua, abbiamo recuperato quasi 2 milioni di euro, che un tempo venivano impegnati ma non spesi; inoltre, 300mila euro nel 2020 non sono stati spesi per le mense scolastiche, con le scuole chiuse a marzo per il lockdown».

In conclusione, Proietti auspica che «il Governo ascolti i Comuni, e dia risorse per la ripresa: finanziamenti e ristori».

Andrea Apruzzese

