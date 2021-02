LA FIACCOLATA

Centinaia di giovani, tanti amici, i compagni di scuola dell'istituto Nautico Caboto, ma anche tanti adulti, famiglie intere ieri sera si sono riuniti a Formia alla veglia funebre per Romeo.

Via Vitruvio bloccata nella parte attigua alla terrazza sovrastante la darsena accanto al ponte Tallini, per manifestare la vicinanza della città alla famiglia del ragazzo di 17 anni strappato prematuramente alla vita in un quarto d'ora di follia.

Il buio della sera illuminato da decine di lanterne, dai palloncini che si libravano in aria, da una piccola fiaccolata improvvisata, mentre echeggiavano i cori inneggianti a Romeo. E accanto ai fiori deposti sulla panchina in cui è stramazzato sanguinante quella maledetta sera di Carnevale, martedì scorso, lo studente innamorato della vita, è stato allargato uno striscione con una grande scritta: Sempre in ogni giorno della nostra vita, finché il sole sorgerà, tu Romeo avrai un posto speciale nei nostri cuori.

Accanto un altro striscione della Curva Coni: Rispetto e giustizia per Romeo. E un messaggio finale accorato: Romeo, non ti arriverà nulla di questi piccoli gesti che stiamo compiendo. Cosa può fare una lucetta di fronte a tanto dolore? Nulla, per te nulla. Serve più a noi per sentirci uniti. Il cuore di ogni formiano, il cuore di ogni genitore, è pieno di te. Riposa in pace. Un dolore straziante per la famiglia di Romeo Bondanese, che ora invoca solo giustizia. Un dolore enorme per tutta la comunità, che ha conosciuto una delle pagine più violente mai vissute.

