Domenica 27 Giugno 2021, 05:05

LA FESTA

Chi dalla proprie imbarcazioni in acqua, chi dalla banchina del molo di Santa Maria nel quartiere medievale, chi dagli scogli del lungomare Caboto, chi dalle cime di Monte Orlando che sovrasta dall'alto la città e chi addirittura nascosto strategicamente dietro a qualche arbusto per immortalare con foto o video la storica giornata. Ieri mattina, intorno alle 10, tantissimi curiosi hanno salutato l'arrivo dell'Amerigo Vespucci, la nave scuola più antica della Marina Militare con i suoi 90 anni di età: il 22 febbraio del 1931 fu varata negli stabilimenti di Castellammare di Stabia. Non attraccherà però per motivi legati al Covid, non sarà visitabile a bordo, e resterà in rada nel Golfo fino a domani. L'occasione è arrivata dalla 18^ edizione de Le grandi Vele, il raduno degli scafi d'epoca che rendono omaggio alla tradizione marinara italiana. Non è la prima volta per la Signora del Mare a Gaeta: partecipò già alla festa della Marina il 23 settembre 2011 quando approdò al porto assieme alle navi militari Caio Duilio, il cacciatorpediniere lanciamissile e la San Giorgio, detta classe Santi, la terza unità della Marina a portare il nome del Patrono di Genova.

A guidare l'eccellenza italiana nel mondo il forlivese Gianfranco Bacchi, in carica dal 9 ottobre 2019 (subentrò a Stefano Costantino che durò in carica un anno), il 122esimo comandante della storia. Nel 2003 fu nella città tirrenica a bordo di Capricia, lo yacht a vela della Marina che partecipò alla prima edizione della kermesse riservata alle storiche barche. Nata come regia nave scuola dell'allora Regno d'Italia con Re Vittorio Emanuele III, il compito più importante che porta avanti fin dal suo varo (la madrina fu Elena Cerio) è l'addestramento di tutti gli ufficiali, che al termine del primo anno di Accademia vivono su questo veliero la loro prima esperienza d'imbarco. Dal 1978 il suo motto è «Non chi comincia ma quel che persevera», frase attribuita a Leonardo Da Vinci e che rappresenta l'ideale che spinge in mare i 250 membri dell'equipaggio ai quali si sommano i circa 130 uomini e donne dell'Accademia Navale. «Una frase che insegna a perseverare l'impegno di far crescere un territorio che ha notevoli potenzialità, un porto sicuro sin dai tempi lontani - sottolinea con un pizzico di orgoglio il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano Un'emozione unica ammirare la sua bellezza da ogni angolo della città che vanta un forte legame anche con la Marina Militare che quest'anno celebra il suo 160esimo».

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA