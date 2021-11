Martedì 9 Novembre 2021, 05:03

L'ex convivente gli aveva bloccato la carta di credito, così lui è partito da Rieti ed è arrivato a Latina e l'ha minacciata di morte con un coltello. Solo l'ultima vessazione di una serie, durata circa un anno, raccontata dalla donna agli agenti della squadra volante della Questura di Latina. Un uomo di 52 anni è stato denunciato dal personale della Polizia di Stato di Latina per il reato di minacce aggravate.

Soprusi e violenze denunciati dalla donna di 61 anni, che ha chiamato il 113 ed è stata soccorsa, erano legati a vicende di natura economica. L'ultima, appunto, il blocco della carta di credito utilizzata da lui ma di proprietà della signora. Gli agenti hanno trovato l'uomo ancora in casa e l'ex convivente nascosta in una stanza, spaventata, in uno stato di prostrazione, e ancora al telefono con l'operatore della sala operativa. Alla fine il malintenzionato è stato fermato, disarmato e portato in questura. Il coltello di 12 centimetri che aveva con sé è stato sequestrato. Oltre alla denuncia nei suoi confronti, il Questore di Latina ha emesso la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con il divieto di fare ritorno nel capoluogo pontino per i prossimi tre anni.

La donna, secondo la ricostruzione degli inquirenti, è stata vittima per mesi di soprusi e violenze, ha riferito di vivere in un incubo da oltre un anno, in una continua escalation di aberranti minacce e tensioni, culminata con la richiesta d'aiuto al 113. I poliziotti hanno poi appurato che, nello scorso mese di marzo, l'uomo di Rieti era già stato denunciato in stato di libertà per minacce aggravate dall'uso di un coltello da cucina. L'arma utilizzata per minacciare la donna in quest'ultimo episodio è un coltello serramanico con una lama di 12 centimetri, che è stato posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

