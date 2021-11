Mercoledì 17 Novembre 2021, 05:02

CALCIO

La vittoria contro il Campobasso rappresenta il modo migliore per avvicinarsi alla sfida di sabato con il Messina. Al Francioni andrà in scena un altro scontro diretto che potrà dire di più sul reale stato di forma del Latina Calcio 1932. Per arrivare a dama, occorre eliminare quella discontinuità che ha caratterizzato il percorso dei nerazzurri, in cui l'alternanza tra vittorie convincenti (in casa) e sconfitte deludenti (in trasferta) è stata la prassi. Adesso serve qualcosa di più, dare finalmente seguito ad un successo con un altro risultato pieno, sfruttando l'entusiasmo generato dal match con i molisani che di indicazioni positive ne ha date diverse.

LA MEDIANA

La nuova disposizione tattica sta dando delle risposte confortanti al tecnico Daniele Di Donato, almeno nelle sfide casalinghe. I tre difensori si muovono con una certa sincronia, protetti da un centrocampo più folto e logico, in grado di assicurare quella densità necessaria per far girare al largo le squadre avversarie. Amadio è l'uomo chiamato a dettare i ritmi della squadra e allo stesso tempo, andare in aiuto, in fase di non possesso. Nelle ultime due gare, causa squalifica, al suo posto si sono alternati Marcucci e Barberini. E proprio quest'ultimo, contro il Campobasso, ha saputo interpretare il ruolo in maniera efficace, sostenuto da due intermedi di gamba e qualità come Di Livio e Tessiore. Il primo sembra essersi ritrovato nella nuova collocazione tattica, il secondo sta letteralmente trascinando la squadra con accelerazioni improvvise, assist e giocate illuminanti. La cerniera del centrocampo è stata ulteriormente rafforzata dalla verve degli esterni: Teraschi ed Ercolano a destra, Nicolao e Atiagli a sinistra stanno acquisendo fiducia e sicurezza, la loro capacità di spingere la squadra sulle corsie laterali per sostenere il reparto avanzato e la determinazione nel garantire la copertura in fase difensiva rappresenta un valore aggiunto per l'undici nerazzurro. Un centrocampo che fa da collante, compatto e aggressivo in cui inizia ad emergere quella qualità di cui si ha bisogno per tirarsi fuori dai guai. Sarà però fondamentale riuscire a dare continuità alle prestazioni, l'unica via da intraprendere per uscire velocemente dalla zona pericolosa della classifica. Sabato arriva un Messina che non se la passa granché, pronta a dar battaglia dal primo all'ultimo e il Latina dovrà farsi trovare pronto.

INFERMERIA

Difficilmente però Di Donato avrà tutta la squadra a disposizione. Al di là di Spinozzi, out fino al termine della stagione, lo staff medico è al lavoro per tentare di recuperare il prima possibile Jefferson alle prese con una noia muscolare. La speranza di vederlo tra i convocati contro i siciliani c'è, mentre per quanto riguarda Rosseti probabilmente ci vorrà qualche giorno in più.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA