26 Marzo 2021

LA DENUNCIA

Ha proclamato lo stato di agitazione il personale civile in servizio presso gli uffici centrali e distaccati della Prefettura e della Questura di Latina ancora in attesa della somministrazione del vaccino anti Covid. Ad oggi, infatti, la provincia di Latina appare l'unica della Regione Lazio nella quale non si hanno notizie in merito al piano vaccinale per il personale dell'amministrazione civile dell'Interno. A denunciarlo è il coordinatore nazionale Alessandro Romano del sindacato Confintesa Funzione Pubblica, che ha inviato una lettera indirizzata al Ministero dell'Interno e al Prefetto di Latina Maurizio Falco. Una vicenda, spiega Romano, che sta «generando viva apprensione tra i dipendenti, in modo particolare tra coloro che sono effettivamente più esposti per il tipo di lavoro svolto verso un utenza a rischio». Basti pensare agli impiegati in uffici particolari come lo sportello immigrazione, dove quotidianamente sono a stretto contatto con il pubblico più eterogeneo. Nella missiva viene evidenziato che «per quanto riguarda il personale della polizia, impiegato in compiti di ufficio insieme agli impiegati civili, si sta provvedendo da tempo a somministrare il vaccino». Ad oggi, però, nonostante ci sia una precisa circolare ministeriale del 12 febbraio scorso a firma del Capo di Gabinetto del Ministro, Prefetto Bruno Frattasi, che ha dato il via alle vaccinazioni non solo per il personale della polizia ma anche civile in servizio presso Prefetture e Commissariati, per quanto riguarda la provincia di Latina il piano vaccinale non ha ancora previsto gli impiegati dell'amministrazione civile. Il timore dei dipendenti è che non appena terminato il piano vaccinale per i poliziotti, i civili restino fuori dalle somministrazioni. Di qui lo stato di agitazione proclamato nei giorni scorsi che potrebbe sfociare in un blocco dei servizi ritenuti a rischio contagio.

Giu.Ma.

