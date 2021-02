COVID

La curva del covid segna in provincia 97 nuovi casi distribuiti in 20 comuni pontini. Un dato sostanzialmente stabile rispetto ai giorni precedenti, ma in rialzo rispetto a martedì quando i contagi erano stati 41 ma con un numero inferiore di tamponi. Guardando alla distribuzione geografica, si nota che è la città di Fondi questa volta a registrare il numero più elevato, con 21 nuovi positivi, mentre sono 11 i casi ad Aprilia, nove nella città di Terracina, otto a Sezze, sette nei comuni di Formia e Sabaudia e scendono a sei a Latina, forse il dato più basso da diversi mesi. Ancora cinque contagi nei comuni di Priverno e Sperlonga, tre a Castelforte e Gaeta, due a Cisterna, Monte San Biagio e Spigno Saturnia, infine uno ciascuno nei territori di Minturno, Pontinia, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano, Sonnino e Sermoneta. I link epidemiologici ricostruiti dal Dipartimento di prevenzione sono ancora per lo più di tipo familiare o amicale, alcuni anche relativi all'ambiente scolastico o a contesti lavorativi. Al momento i contagi complessivi dall'inizio della pandemia sono arrivati a quota 21.300, compresi i pazienti residenti fuori provincia, mentre gli attuali positivi, tra cittadini seguiti a domicilio e ricoverati, sono poco meno di 5mila. In sorveglianza per contatti con positivi ci sono però ancora quasi 8mila cittadini in provincia. Secondo il bollettino, le guarigioni registrate nelle ultime 24 ore sono state 76, ma ci sono ancora quattro decessi. I pazienti erano residenti a Latina, Roccagorga e Terracina mentre un ultimo arrivava invece da fuori provincia. Uno sguardo anche ai dati del Lazio: su 11mila tamponi molecolari e quasi 16mila antigenici per un totale di 27mila test, si registrano 1164 casi positivi, 322 in più rispetto al giorno precedente. Ci sono poi 49 vittime e 2119 guariti. I casi aumentano ma sono in lieve diminuzione decessi e terapie intensive. Il rapporto fra positivi e molecolari è al 10%, un dato che scende al 3% se si considerano anche i test rapidi.

La.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA