IL CASO

Rilievi a raffica sui cinque esercizi finanziari, dal 2015 al 2019, del Comune di Latina da parte della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Lazio. Sono contenuti nella deliberazione 75/2021/Prse, trasmessa al sindaco e al presidente del Consiglio comunale, con disposizione di informare l'assise civica e l'organo di revisione contabile oltre che di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione. La deliberazione fa seguito all'attività istruttoria sui dati contabili e ai riscontri dell'ente comunale in merito alle diverse criticità riscontrate e chiarimenti richiesti non sempre risultati soddisfacenti.

CONTENZIOSO E DEBITI

Le prime misure richieste dalla Sezione regionale della Corte dei conti sono finalizzate alla riduzione dei contenziosi e dei debiti fuori bilancio. Riscontrati accantonamenti, a titolo di fondo contenzioso, via via crescenti dal 2017 al 2019, passando da 8,5 milioni a 15,4 milioni fino ad oltre 16 milioni di euro, la Corte dei conti come risulta nella delibera - ha chiesto al Comune di Latina di chiarire il percorso logico-giuridico per giungere alla quantificazione in parola. In risposta, l'ente ha precisato che nel corso del 2020 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per circa 6,4 milioni di euro ai quali è stata data copertura principalmente proprio con le risorse accantonate a fondo rischi spese legali e per circa 170mila euro con altre risorse da bilancio. Inoltre il Comune si legge - al fine di prevedere un'adeguata copertura ad eventuali debiti fuori bilancio ha fatto richiesta di accesso al Fondo per prevenire il dissesto finanziario, ai sensi della legge regionale 12/2011. Ma alla luce dei chiarimenti forniti, la Sezione osserva come il fenomeno in parola vada attentamente monitorato, da parte degli organi tecnici e dell'organo politico. E' pertanto dirimente che l'ente si legge nel deliberato analizzi, sul fronte gestionale e di adozione di adeguate e conseguenti misure organizzative, le cause che, a monte, hanno determinato una situazione di cospicui contenziosi e di riconoscimenti continui di debiti fuori bilancio tali da necessitare rilevanti accantonamenti e stanziamenti. L'ente è tenuto ad adottare un comportamento improntato alla prudenza.

Altra richiesta della magistratura contabile è quella di migliorare la gestione dei residui attivi e passivi e di intensificare l'attività di contrasto all'evasione tributaria. Per il quinquennio indicato la Sezione «osserva come l'andamento della riscossione in conto residui si presenti critica, attese le basse percentuali emerse», indicando tra le tante la riscossione della tassa smaltimento rifiuti al 10,18% e per gli anni precedenti al 2,52%, per la Tia al 3,07%, per la Tares al 6,56% e per la nuova Tari al 19,97%.

GARANZIE FIDEIUSSORIE

Richiamata, inoltre, la necessità di addivenire ad una corretta gestione del debito garantito da fideiussione: la Sezione cita il caso della fideiussione rilasciata in favore della Usd Samagor, relativa a un muto di un milione di euro per la ristrutturazione e ampliamento dell'impianto sportivo senza che l'ente sia stato in grado di fornire, né di avere, alcuna informazione sulla situazione economica/finanziaria dell'associazione sportiva.

Sotto la lente anche le partecipate. In particolare la Sezione dispone di fornire riscontro documentale alle informazioni richieste sul controllo esercitato dai soci pubblici su Acqualatina (il Comune del capoluogo detiene il 10,85% del capitale sociale) e di riferire in merito alle posizioni debiti/crediti con Latina Ambiente spa in fallimento e l'azienda speciale Abc Latina. Questioni già richieste in fase istruttoria senza che la Sezione abbia avuto riscontro.

