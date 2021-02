© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO, SERIE DNeanche il tempo di terminare (non tutti) la tredicesima giornata che già si torna in campo. Domani pomeriggio, infatti, è previsto il turno infrasettimanale del campionato di serie D. Stavolta ci sarà anche il Latina che, dopo aver saltato l'attesissima sfida con il Monterosi a causa delle positività al Covid-19 riscontrare tra le fila della capolista, dovrà affrontare in trasferta il Carbonia. Un nuovo viaggio in Sardegna per i nerazzurri che nell'ultima occasione sull'isola erano riusciti a ottenere un successo prezioso con il Latte Dolce Sassari. Al momento i ragazzi allenati da Scudieri hanno 25 punti in classifica nel girone G, uno in meno rispetto al Monterosi, con tre gare da recuperare, rispetto alle quattro che dovrà invece disputare la prima della classe. Potenzialmente a -4 dalla vetta, il Latina è chiamato al riscatto dopo due passaggi a vuoto, il pari in casa del pericolante Team Nuova Florida e la sconfitta subita sul terreno di una Vis Artena che non finisce più di stupire.La squadra di Perrotti ha raggiunto proprio i pontini al secondo posto grazie al successo ottenuto domenica contro il Gladiator. Chi ha mancato la grande occasione per andare momentaneamente in testa è stato il Savoia, incapace di andare oltre il pari interno con il Lanusei. Può sorridere invece l'Insieme Formia, abile nel superare l'Arzachena in un match particolarmente insidioso. L'undici di Amato ha interpretato il match alla perfezione conquistando con merito tre punti utilissimi per staccarsi dalla zona play out. Domani si presenta la grande occasione per ripetersi nella gara interna con il Muravera, una delle formazioni più sorprendenti di questa prima parte di stagione. Vincere significherebbe tornare nei quartieri alti della graduatoria, considerando anche il fatto che i formiani avranno la possibilità di risalire ancora la china viste le tre partite ancora da recuperare.GIRONE FL'Aprilia si prende il punto nella gara giocata sul campo del Pineto, anche se un po' di rammarico non manca dopo la rete di vantaggio siglata dopo appena sei minuti che sembrava aver spianato la strada alle rondinelle. La situazione ancora non è delle più rosee vista la classifica, ma l'Aprilia sta dando la sensazione di essere una squadra viva capace di potersi tirare presto fuori dai guai. Il match di domani contro l'Olympia Agnonese è di quelli da non sbagliare: la formazione molisana è in crisi profonda e i tre punti conquistati in dieci partite dimostrano le difficoltà di un gruppo che ad oggi pare avere possibilità di salvezza ridotte all'osso. Sarà fondamentale non sbagliare l'approccio alla gara per strappare un successo che porterebbe Olivera e compagni a quota 17. Intanto arriva a sorpresa l'esonero del tecnico del Cynthialbalonga Massimo Venturi. La decisione del club, attualmente quinto in classifica, è stata presa dopo il pareggio interno con la Vastese.Davide Mancini© RIPRODUZIONE RISERVATA