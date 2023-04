Martedì 4 Aprile 2023, 11:27

Marina, turismo, imprenditoria. Sono questi alcuni dei temi del programma del centrodestra citati dal candidato sindaco della coalizione, Matilde Celentano, nel corso di un incontro politico. Intervenendo all'inaugurazione del point elettorale di Gianluca Di Cocco, candidato consigliere di FdI in ticket con la ventenne Gioanna Troplini, la Celentano ha affermato che «i temi più rilevanti per la città di Latina sono lo sviluppo della Marina e dare nuovo impulso al turismo, e anche all'imprenditoria e al commercio. Temi abbandonati da tempo e sui quali potremo dare la risposta che la città attende da tempo, perché la precedente amministrazione ha pensato solo a centri sociali, case di quartiere e patti di collaborazione».



«UNITA' O NESSUNO SI LAMENTI»

«Questa volta il centrodestra torna a essere unito - ha aggiunto il segretario provinciale di FdI, Nicola Calandrini - avremo la prima donna sindaco di Latina dopo 17 sindaci uomini. Matilde è una donna che sa fare gioco di squadra, ha le competenze necessarie». In relazione alle primarie del campo progressista, secondo Calandrini «nel 2016 Enrico Tiero e io abbiamo fatto le primarie e abbiamo portato al voto 10mila persone: mi sarei aspettato un risultato migliore dei 2.700 votanti di ieri, e la vittoria di Coletta è per soli 1.600 voti». Calandrini ha anche ammonito che «stavolta non ci sono alibi per nessuno: Matilde è persona trasversale, seria e onesta, e nessuno può dirle nulla: se stavolta non ci sarà attenzione da parte di tutti, nessuno si potrà lamentare. Coletta ci ha già battuto tre volte». A Coletta, comunque, la Celentano ha fatto giungere ieri le congratulazioni per la vittoria nelle primarie: «A Damiano Coletta auguro buon lavoro. Ci attende una sfida in contrapposizione, con ricette e soluzioni diverse per la città di Latina. Mi auguro che il confronto, e ne sono certa, avvenga con la massima lealtà, nel rispetto delle persone, delle idee e dei contenuti. La crescita di una città e del suo territorio si basa anche sul confronto che, sia pure serrato, non deve mai scadere in espressioni rissose». Ma non tutti nel centrodestra sono della stessa opinione: per il coordinatore cittadino della Lega, Vincenzo Valletta, la vittoria di Coletta alle primarie e la conseguente indicazione come candidato sindaco «è un doloroso balzo indietro nel tempo per la città, vittima di sette anni d vuoto, di incapacità amministrativa, di personalismi e disinteresse per il territorio. Gli riconosco il coraggio di tornare in campo dopo due mandati e dopo che la città ha dimostrato di non avere più fiducia in lui e nella sua squadra». Secondo Valletta, che sarà nuovamente candidato consigliere, «Latina ha bisogno di spingere sull'acceleratore e recuperare il tempo perso. E può farlo unicamente con il progetto politico di Matilde Celentano, l'unica che per capacità amministrative e doti personali può riuscire ad assicurare alla città un governo solido, di ampie vedute, rimettendo ordine al caos oramai imperante».



Ieri sera, intanto, i vari partiti del centrodestra si sono riuniti per stabilire i punti principali del programma da stilare in vista delle elezioni amministrative. Centrale, nell'incontro, è stata anche la valutazione sugli ultimi nomi da inserire nelle liste che supporteranno la candidatura della Celentano.