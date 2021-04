21 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







PONTINIA

Dal 27 febbraio al 14 aprile: 46 giorni senza campo, senza gare, senza serie A Beretta. La Cassa Rurale Pontinia, bloccata dal Covid, ha guardato tutte le altre giocare. Le ragazze di Giovanni Nasta sono entrate in un tour de force con un sogno nel cassetto: i play-off. Un obiettivo alla portata delle gialloblù, attese da sette partite in due settimane. I primi due recuperi sono stati archiviati alla grande (doppio successo contro Leno e Santarelli Cingoli), ma ora arriva il terzo, quello più duro. Oggi alle 15, per tenere viva la rincorsa al quarto posto, arrivano proprio le siciliane dell'AC Life Style Erice, che vantano tre gare in più e occupano l'ultimo posto disponibile. «Devo ammettere che le settimane di stop sono state un incubo perché essere obbligate a stare in casa, senza poter fare molto, ti butta un pò giù di testa - ammette la romena Bianca Barbosu - La concentrazione? Quando si scende in campo deve partire in automatico, altrimenti non vai avanti». In grande forma dopo le sette reti firmate nel week-end contro le marchigiane del Cingoli, è la mancina nuorese Luisella Podda: «La sfida con l'Erice sarà una delle partite più impegnative che avremo. Si tratta di una squadra molto forte che ci ha messo spesso in difficoltà e con gli ultimi acquisti è diventata una delle migliori del campionato». I due precedenti sorridono alle trapanesi, che si sono imposte sia all'andata che nei quarti di Coppa Italia.

An.Gio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA