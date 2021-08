Sabato 14 Agosto 2021, 05:00

L'HC Cassa Rurale Pontinia ha ripreso la preparazione in vista del prossimo campionato di pallamano femminile di sA1. La squadra del presidente Mauro Bianchi, alla sua seconda stagione consecutiva nella massima serie, è stata rinforzata con alcuni innesti per continuare la rincorsa al vertice della classifica: si parte dall'onorevole sesto posto in al termine della stagione del debutto e dalla qualificazione alle finali di Coppa Italia. «Siamo molto curiosi di vedere all'opera le nostre giocatrici in questa nuova stagione che si preannuncia molto intrigante assicura il presidente Mauro Bianchi (foto), supportato dal direttore sportivo Luca Geminiani Per noi saranno undici finali: abbiamo un anno di esperienza in più e soluzioni di gioco maggiori». Salutati i due portieri della passata stagione (Bordon e Franceschini) il Pontinia ha puntato su Romina Ramazzotti (ex Leno, in A1) e su Sara Di Giugno (ex Salerno), sul tetto d'Europa insieme a Podda, dopo la vittoria dell'EHF under 19, mentre il nuovo pivot sarà Eleonora Colloredo, che arriva dall'Oderzo con tanta voglia di stupire. Intanto il terzo portiere Giorgia Cialei è protagonista con la Nazionale under 17 all'EHF di Tiblisi, in Georgia.

