30 Maggio 2021

L'Aprilia riceve al Quinto Ricci, alle 16, il Giulianova. Il match è il recupero della dodicesima giornata di ritorno che non si era potuto disputare per alcuni giocatori positivi al Covid-19. I pontini, dopo la sconfitta per 2-0 rimediata a Rieti nell'incontro infrasettimanale, hanno tutte le intenzionati di tornare al successo. «Sappiamo che il Giulianova, al di là del passo falso con l'Agnonese, è una squadra che è in salute e fiducia. Nell'ultimo periodo i nostri avversari hanno ottenuto dei buoni risultati spiega il difensore centrale delle rondinelle Fabio Sossai Il Giulianova è una formazione difficile da affrontare. All'andata fu un incontro teso che noi vincemmo grazie ad una punizione di Olivera. In tutto il gruppo è presente un enorme voglia di riscattare la gara di Rieti». Sossai è il difensore con più esperienza, 27 anni, della linea difensiva apriliana che è formata per il resto da calciatori in età di Lega. «Con il passare degli anni devi fare con i compagni più giovani quello che altri giocatori facevano con te conclude Fabio Sossai E' importante dispensare consigli a loro. Ci stanno dando una grossa mano. Sono tutti bravi calciatori».

Dario Battisti

