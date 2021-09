Martedì 14 Settembre 2021, 05:02

LA GIOSTRA ELETTORALE

Entra nel vivo la campagna elettorale per le amministrative di Latina del 3 e 4 ottobre, con i candidati sindaco che si esprimono su diversi temi. Vincenzo Zaccheo, candidato per il centrodestra, definisce «un'ottima notizia per Latina, e per tutto il Lazio meridionale» il fatto che il capoluogo pontino sia divenuto sede della Soprintendenza per l'Archeologia, belle arti e paesaggio, per le province pontina e di Frosinone. «La nostra città, dunque, in prospettiva del Centenario, potrà giocare un ruolo decisivo in ambito culturale». A Zaccheo, in relazione alla sua visita a Latina Scalo di alcuni giorni fa, ha risposto ieri il candidato consigliere della lista Per Latina 2032-Damiano Coletta sindaco, in particolare sulla proposta di pedonalizzare piazzale dell'Ambrosia: «La conseguenza sarebbe la paralisi di via della Stazione e delle strade limitrofe, almeno due volte al giorno nel periodo scolastico, in ingresso e in uscita».

GLI INCONTRI

Per Damiano Coletta, sindaco uscente, candidato con Lbc e Pd, questa sarà la settimana dei giovani, con diversi incontri a tema previsti a partire da quello di oggi alle 18.30 al pub Quarto lato in piazza del Quadrato, fino a sabato prossimo. «I giovani sono e saranno il motore del cambiamento della città afferma Coletta in questi anni abbiamo potuto sentire tutta l'energia che arrivava dai giovani, non abbiamo mai avuto paura di dar loro fiducia, di rendere incisive le loro idee nelle scelte dell'amministrazione, per esempio attraverso il Forum dei giovani. E abbiamo pensato al loro futuro, con l'attivazione di un percorso che va dall'orientamento alla formazione, con lo sportello Informagiovani e Faro Latina, allo sviluppo di una città in tema universitario e europeo».

SCUOLA

Di strutture scolastiche si è interessato ieri il candidato consigliere Alessandro Medini della lista Nicoletta Zuliani Sindaco, che denuncia come «le scuole presentano edifici obsoleti, oggetto di periodici interventi di manutenzione straordinaria e fonte inesauribile di problemi legati alla sicurezza: il nostro progetto mira alla ricerca di aree disponibili per realizzare nuove strutture a basso impatto sul territorio con tecniche innovative».

RIFIUTI

Sui rifiuti è intervenuto ieri il Movimento 5 Stelle, che candida a sindaco Gianluca Bono, che propone di «promuovere in sede regionale una modifica del piano rifiuti che apra all'opportunità di attivare nuovi impianti di termovalorizzazione sicuri e tecnologicamente all'avanguardia. Priorità assoluta è il raggiungimento di almeno il 70% di differenziata; inoltre, occorrono nuovi siti per il trattamento di materiali riciclabili per chiudere il ciclo; gli scarti dell'ortofrutta possono essere usati per l'allevamento; vanno efficientate le isole ecologiche già presenti».

