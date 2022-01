Sabato 22 Gennaio 2022, 05:00

BASKET

Sarà il quarto week-end di gennaio il primo che avvicinerà alla normalità agonistica i campionati nazionali del basket maschile? A poche ore dalla palla a due delle gare in cartello oggi e domani, la situazione pare migliore rispetto alle scorse settimane quando, per esempio, i club della provincia di Latina su una quindicina di gare calendarizzate, ne hanno giocate solo tre.

SERIE A2

Il match più importante è in calendario domani, con il debutto nel 2022 della Benacquista Latina, attesa (ore 18) sul parquet toscano dell'Umana Chiusi nella terza giornata di ritorno del girone Rosso dell'A2. I nerazzurri dovranno poi recuperare le gare saltate nelle ultime tre domeniche: il 9 febbraio prossimo Latina riceverà al Palabianchini la Givova Scafati (ultimo match dell'andata) poi il 16 febbraio si recupererà a Verona la prima di ritorno e infine il 16 marzo, in casa con Ravenna, andrà in scena il secondo turno di ritorno. La sfida di domani è vitale per la classifica, perché entrambe le contendenti sono nel gruppo di 5 squadre nella pancia della classifica con 12 punti, tutte quinte ma contemporaneamente none, cioè fuori dai play-off: «Torniamo a giocare dopo più di un mese, un tempo molto lungo, anche se è un problema di tutti - sottolinea il coach della Benacquista, Franco Gramenzi - è come se partisse un nuovo campionato. Con i problemi creati dal Covid e dagli infortuni si apre una fase nuova: sarà un mese particolare anche nei risultati. Ci attende una serie di scontri difficili, ma rispetto all'andata dovremo cercare di essere bravi nel conquistare più successi». A Chiusi però Latina dovrà fare a meno di Dwayne Lautier, tagliato a metà gennaio. A suo posto è arrivato Darryl Jackson, ma per regolamento potrà giocare solo dopo il 24 gennaio: «Quella di Jackson è stata un'opportunità che abbiamo preso al volo - spiega Gramenzi - è un cestista di sicuro valore e grande esperienza: il ragazzo ha già dimostrato quello che vale, conosce il campionato e senza dubbio alzerà il livello di tutta la squadra». Attenzione però, perché la Benacquista con un solo straniero ha un record di 1 vittoria e 5 sconfitte, con due in campo esattamente il contrario.

SERIE B E C

Dopo due turni dove solo Formia e Gaeta hanno giocato, nei campionati minori si prospetta un turno più animato. In serie B inizia il girone di ritorno e la Meta Formia è attesa stasera (ore 19) sul parquet della Bava Pozzuoli. Nella serie C Gold è già certo il rinvio del match per l'Oasi di Kufra Fondi, che doveva giocare a Ciampino contro il Frassati. In C Silver si gioca. Oggi pomeriggio (ore 18) tocca al girone A, con doppia trasferta per le pontine: la Serapo Gaeta scenderà sul parquet dell'imbattuta capolista Ferentino, mentre il New Basket Time Latina fa visita alla Scuola Basket Roma. Domani tocca ai quintetti del girone B: alle 18 la Fortitudo Scauri riceve le Stella Marine Ostia, mentre alle 18.30 la Virtus Aprilia farà visita alla Virtus 70 Pomezia.

Stefano Urgera

© RIPRODUZIONE RISERVATA