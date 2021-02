© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASKET, SERIE A2La sofferta quanto meritata vittoria sul parquet di San Severo (66-70) è foriera di conferme, positive e negative, per la Benacquista Latina. La gara ha evidenziato la grande resilienza dei pontini, messi all'angolo da cinque sconfitte consecutive, ma ha anche confermato il trend di tutta la stagione: quasi mai tutti i cestisti utilizzati danno un contributo positivo. Il capitano Davide Raucci, i migliore in campo con 20 punti, 20 di valutazione, 6/9 in azione, 5/6 ai liberi però, divide i meriti con tutti: «E' stata una vittoria del gruppo - sottolinea - San Severo è una squadra che come nei non attraversa un buon momento, era un confronto diretto importante da vincere». Latina ha faticato nel reparto delle guardie. Qui, solo il trentottenne Marco Passera (8 punti, 10 assist) ha dato un solido contributo; per i più giovani Baldasso, Piccone e Mouaha è stata una serata da dimenticare sia per le cifre (6 punti, 0/7 da tre, 2/7 da due, zero assist, zero palle recuperate, -11 di valutazione) sia per alcuni errori tattici. Di contro i 10 rimbalzi acciuffati da Lewis e i 10 assist smazzati da Passera sono al top di giornata nelle statistiche del girone Rosso. Quando gli fanno notare che è stato decisivo l'ultimo quarto (19-13 per Latina) il coach Franco Gramenzi non concorda: «La gara va guardata nell'interezza dei 40'. Abbiamo vissuto buoni momenti e passaggi a vuoto, come spesso ci succede. A volte fatichiamo a trovare la giusta soluzione. Siamo stati bravi nei minuti finali a gestire un minimo vantaggio, grazie all'esperta gestione di Passera, ma in gare punto a punto la vittoria si costruisce fin dalla prima azione». Il pivot Brandon Gilbeck (16 punti con 6/6 da due e 17 di valutazione) è stato un buon grimaldello per scardinare la difesa pugliese, ma al riguardo Gramenzi è enigmatico: «San Severo, come tutte le squadre, fa fatica con uno altro come Gilbeck. Purtroppo, essendo ancora giovane, spesso è lui che si neutralizza da solo. Stavolta ha giocato bene, ma non possiamo guardare solo questo match». Gilbeck in odore di taglio? Forse sarebbe meglio cercare invece un bomber di nazionalità italiana.Stefano Urgera© RIPRODUZIONE RISERVATA