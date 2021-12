Martedì 14 Dicembre 2021, 05:00

BASKET

Il terzo successo consecutivo, quarto in cinque turni, raddrizza quasi del tutto la classifica della Benacquista Latina che passa da un deficitario record del 16% di vittorie nelle prime 6 gare (1 vinta, 5 perse) a un più edificante 45% dopo 11 giornate: 5 successi e 6 sconfitte. Una repentina accelerata che proietta i pontini dall'ultimo posto in solitaria a quota 2 occupato lo scorso 7 novembre dopo la scoppola di Chieti (un palindromo 86-68) alla bagarre di centro classifica dove si trovano ben 7 squadre (sulle 14 del girone B dell'A2 del basket maschile) ammucchiate in un fazzoletto di 2 punti: Cento, Chiusi, San Severo e Ferrara a quota 12, poi Verona a 11 (penalizzata di 3 punti per questioni burocratiche) e infine Forlì e Latina a 10, che occupano in condominio l'ottava piazza, l'ultima che vale i play-off.

VIETATO RILASSARSI

La netta vittoria (91-77) incassata l'altro ieri dai nerazzurri contro il fanalino di coda Fabriano, priva per vari motivi di tre elementi del quintetto base, non deve però scatenare facile entusiasmi e in casa Benacqusita lo sanno bene: «Affrontare questo tipo di partita contro una rivale che vive un momento particolare per infortuni e assenze non è stato facile - ammette il coach vincente, Franco Gramenzi - i giocatori di Fabriano hanno dato tutto, non hanno mollato mai e meritano i complimenti; da parte nostra siamo stati bravi a mantenere il ritmo alto, soprattutto nel terzo quarto, quando abbiamo incrementato il vantaggio fino la +19 (74-55). Siamo stati, invece, meno bravi in altri momenti: conclusioni forzate e punti facili concessi ai nostri avversari. Una partita dai due volti, che volevamo vincere a ogni costo. Abbiamo ruotato tutti e dieci gli uomini a disposizione, tenendo un po' più a riposo giocatori che fino a oggi avevano giocato molti più minuti, come Henderson, proprio perché poteva essere il momento più giusto per dargli qualche minuto di riposo, in previsione della prossima sfida prima della sosta. Inoltre, i ragazzi più giovani, nella partita vinta due settimane fa con Nardò erano andati tutti bene ed era giusto dare più minuti a loro». Le prossima quattro gare di un calendario ora tutto in salita saranno fondamentali per capire le vere possibilità di questa Latina ancora dal rendimento altalenante. Trasferta sul parquet della Stella Azzurra Roma lunedì 20 dicembre poi, dopo la pausa natalizia, in casa le due capolista Scafati (2 gennaio) e Ravenna (16 gennaio) intervallate dalla trasferta di Verona.

Stefano Urgera

