Martedì 18 Gennaio 2022, 05:01

BASKET, SERIE A2

La campagna d'inverno porta in casa Benacqusita Latina lo straniero numero 27 negli 8 anni giocati dal club nerazzurro nell'A2 del basket maschile, in media più di tre per stagione. L'anglo-francese Dwayne Lautier non è stato confermato alla scadenza di un accordo bimestrale vigente fino al 10 gennaio scorso e al suo posto i pontini ingaggiano Darryl Joshua Jackson, guardia classe 1985, 185 cm di altezza e 75 kg di peso. Nella prima parte di stagione ha vestito la maglia della Stella Azzurra Roma firmando 13,7 punti di media su 10 gare disputate. Darryl è un giocatore molto esperto nella seconda lega della pallacanestro nazionale, dove ha indossato le canotte di Roseto, Casalpusterlengo, Scafati, Forlì e Bergamo. Jackson è il quarto straniero della stagione corrente, dove son stati già tagliati Drungilas e Lautier: è di nazionlaità maltese, il primo in assoluto a Latina.

La Benacquista, in 8 tornei di A2, ha finora ruotato: 19 statunitensi, 2 lituani, 1 inglese, 1 anglo-francese, 1 ungherese, 1 croato, 1 bulgaro e ora, appuntno, un nativo di Malta. Solo in due degli 8 campionati giocati consecutivamente in A2 non ci furono cambiamenti in corso d'opera. Stagione 2016-2017 (DeShields e Alredge) e 2018-2019 (Carlson e Lawrence).

L'anno record? Il primo in A2 (2014-15) con 5 cestisti d'oltralpe transitati al Palabianchini: Fisher, Austin, Nardi, Somogy e Reed. Jackosn potrà essere schierato solamente a partire dalla gare del 30 gennaio, in casa con Cento: salterà quindi la sfida del 23 a Chiusi.

LA SITUAZIONE

Mentre la Benacquista Latina continua nel riposo forzato, allungando a 4 settimane l'astinenza da gare ufficiali, l'A2 del basket maschile ha recuperato domenica l'ultimo turno d'andata, importante perché le prime quattro classificate di ogni girone al giro di boa si giocheranno la Coppa Italia Lnp nelle final-eight in cartello dall'11 al 13 marzo in località da definire. Nel girone Verde le quattro qualificate sono già certe: in ordine di classifica Udine, Cantù, Pistoia e Casal Monferrato. Nel gruppo Rosso, quello della Benacquista, sono già certe di un ticket Scafati, Ravenna e Verona mentre per l'ultimo posto per ora ci sono Ferrara e San Severo arroccate a 14 punti, quota però raggiungibile da almeno altre quattro formazioni, tra le quali Latina. Sono 5 le gare da recuperare: Cento-Chieti 19 gennaio, Cento-Chiusi 26 gennaio, Latina-Scafati il 9 febbraio, mentre per Chieti-Stella Azzurra Roma e Ravenna-Forlì le date sono ancora da fissare. Nel computo delle classifiche avulse, però, Latina con Forlì e San Severo sono esclusa da ogni casistica: solo Ferrara, Chiusi e Cento possono chiudere al quarto posto.

Stefano Urgera

© RIPRODUZIONE RISERVATA